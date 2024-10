20 tirs...pas de but, un Unioniste exprime son ras-le-bol : "C'est toujours la même histoire"

L'Union Saint-Gilloise a dominé face à La Gantoise, mais n'est pas parvenue à marquer. C'est déjà le 5e 0-0 des Buffalos cette saison en Pro League.

L'Union Saint-Gilloise sort frustrée de son duel face à La Gantoise ce samedi soir. Les joueurs de Sébastien Pocognoli ont pourtant montré quelques belles choses.

Malheureusement, ils ont de nouveau péché à la finition. C'est un fait : avec seulement 11 buts marqués en 11 matchs, ils sont loin des meilleures attaques de Pro League.

Une réalité bien embarassante pour Charles Vanhoutte et ses coéquipiers. Le milieu de terrain de l'Union s'est présenté déçu en après-match.

"On est très frustré forcément. C’est un petit peu toujours la même histoire, on ne parvient pas à mettre ce but. En termes d’intensité, on l’a vu en première mi-temps, on est là mais on ne parvient pas a marquer. C’est dommage est frustrant", relate Sudinfo.

"Comment l’expliquer ? Ce n’est pas facile. C’est une question de choix parfois et peut-être que les choses ne tournent pas toujours en notre faveur en ce moment. Il faut savoir apprendre de ces moments-là."