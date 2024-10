Difficile de ne pas se mettre à rêver au KV Malines : "J'espère qu'on gardera les pieds sur terre..."

Le KV Malines est actuellement la troisième meilleure équipe à domicile de notre championnat et est confortablement installé dans le top 6. On se prend à rêver Derrière les Casernes.

Après une saison que Besnik Hasi avait dû venir sauver du désastre à mi-parcours, le KV Malines est dans une toute autre forme cette fois. Les Sang & Or sont parmi les meilleures équipes de Belgique à domicile.

De plus, le Kavé a déjà affronté la plupart des grandes équipes. "J'espère que les joueurs resteront les pieds sur terre, car il y a encore beaucoup de points à améliorer. Je ne veux pas être trop dur avec les joueurs maintenant, car ils font un excellent travail. Les gens peuvent rêver, mais nous voulons surtout nous concentrer sur ce que nous devons faire", tempère cependant Besnik Hasi.

L'entraîneur du KV Malines est convaincu que son groupe de joueurs ne va pas s'enflammer. "Les jeunes et les joueurs expérimentés sont très unis. Par exemple, je suis certain que mardi, les joueurs ne parleront plus de notre victoire contre Courtrai. Et sinon, je veillerai à ce que ce soit le cas", déclare Hasi.

Lion Lauberbach confirme à son tour qu'ils prévoient de rester lucides à Malines. "Nous restons très proches les uns des autres avec tous les joueurs, c'est le plus important pour rester une équipe. Bien sûr, nous avons aussi l'ambition d'atteindre par exemple les Play-offs 1, si c'est possible. Continuer à travailler est le seul message."

Ortwin De Wolf souligne qu'il est encore loin de penser à une position finale au classement. "C'est encore loin. Oui, des objectifs ont été fixés en début de saison, mais nous devons prendre match après match. Les choses peuvent changer si rapidement. En l'espace de deux à trois semaines, tout pourrait basculer. Nous devons simplement continuer comme nous le faisons actuellement."