L'arbitre d'AC Milan - Club de Bruges est connu : des mauvais souvenirs pour les clubs belges...et un scandale de corruption

C'est le jour J : ce soir, le Club de Bruges défiera l'AC Milan à San Siro. Le match sera dirigé par l'Allemand Felix Zwayer.

L'UEFA a choisi un arbitre expérimenté pour ce duel entre Milanais et Brugeois. A 43 ans, il a déjà sifflé plus d'une centaine de matchs européens et ne sera donc pas impressionné par l'ambiance de San Siro.

Cet été, il a encore arbitré quatre matchs de l'Euro, dont la demi-finale entre les Pays-Bas et l'Angleterre. L'homme au sifflet lors de la finale de la Ligue des Nations 2023 entre l'Espagne et la Croatie, c'était encore lui.

Au plus haut niveau depuis dix ans

Nos clubs belges n'ont pas forcément de bons souvenirs sous ses ordres : lors d'un match nul entre Anderlecht et le Dynamo Moscou, Zwayer avait exclu Alexander Büttner. La Gantoise avait de son côté perdu 2-1 à Valence en Ligue des Champions, tandis que Charleroi s'était incliné 1-2 contre le Lech Poznan lors d'un tour préliminaire en Europa League.

L'arbitre allemand a également croisé la route des Diables Rouges lors d'une victoire 0-3 à Chypre (triplé de Romelu Lukaku pour le premier match à enjeu de Roberto Martinez) mais n'a jamais arbitré le Club de Bruges.

Au début de sa carrière, Felix Zwayer avait été évoqué par l'ancien arbitre Robert Hoyzer dans un scandale de corruption dans le football allemand. Bien qu'il ait toujours nié avoir commis quelque chose de répréhensible, Zwayer avait écopé de six mois de suspension.