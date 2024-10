🎥 Gros coup dur pour Will Still...

Ce samedi, Will Still fera face à un grand défi. Le RC Lens affrontera le LOSC dans le derby nordiste. Malheureusement pour le Belge, de nombreux absents seront à déplorer côté Sang et Or...

Actuellement 5e de Ligue 1 avec le RC Lens, Will Still réalise un début de saison solide sur le plan comptable. Mais il y a des mauvaises nouvelles pour le coach belge... En effet, six joueurs seront absents pour ce match important pour les Sang et Or ce week-end.

"Wesley Saïd souffre d’une blessure au quadriceps, Ismaël Ganiou est touché aux ischio-jambiers, et ils sont tous deux forfaits pour ce week-end. Rémy Labeau-Lascary est incertain après un coup reçu à l’entraînement. Pour Wesley Saïd, cela pourrait être une absence de longue durée", a précisé l’entraîneur belge en conférence de presse.

La situation est d’autant plus préoccupante avec les absences d'Hervé Koffi, Ruben Aguilar, Jimmy Cabot et Martin Satriano. L'ancien gardien de Charleroi, qui a quitté le club cet été, n'a pas encore disputé le moindre match avec son nouveau club.

Une bonne nouvelle ?

Le staff lensois doit également gérer le cas de Rémy Labeau-Lascary, dont la participation au derby sera décidée à la dernière minute. Cependant, la bonne nouvelle pour Will Still reste le retour de Deiver Machado et Neil El Ayanoui.

Cette renconre sera très importante pour le coach belge : "Un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas remporté en tant que club, donc on veut prouver de quoi la version Lens 2024-2025 est capable," explique Still au micro de DAZN. "On veut défendre nos couleurs, on joue chez nous, et on veut rendre la vie hyper difficile aux Lillois. C'est peut-être mon côté anglais qui ressort, où l'on attache beaucoup de valeur sentimentale à ce genre de match."