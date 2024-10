Amer, Alexis Flips revient sur son échec à Anderlecht : "Je n'ai jamais vraiment reçu ma chance..."

Le transfert d'Alexis Flips vers Anderlecht n'a pas été une réussite. Le Français a eu peu de temps de jeu sous la direction de Brian Riemer et a été prêté à Charleroi. Pourtant, l'entraîneur danois s'était montré très élogieux à son égard.

Alexis Flips, arrivé à Anderlecht pour un montant de quatre millions d’euros, nourrissait de grandes ambitions en rejoignant le club. "Je voulais vraiment venir à Anderlecht et ensuite jouer en Europe. Le projet me séduisait beaucoup. J'ai bien débuté avec deux bons matchs, mais j'ai ensuite livré deux prestations moins convaincantes. Après cela, je suis devenu remplaçant et je n'ai jamais eu de véritable occasion de prouver à nouveau ma valeur", a-t-il expliqué à Unibet Belgium. Il reste perplexe : "Je ne comprends toujours pas pourquoi."

Flips exprime sa déception que les choses n’aient pas fonctionné à Anderlecht. Il affirme n’avoir jamais eu de problème avec l’entraîneur Brian Riemer : "Il n’y a jamais eu de conflit. Ni avec Riemer, ni avec mes coéquipiers. Chaque semaine, il me convoquait dans son bureau pour me dire qu’il croyait vraiment en moi et qu'il voyait de grandes qualités en moi."

Cet encouragement donnait à Flips l’espoir qu’il obtiendrait sa chance. "Riemer me disait que je pouvais vraiment me distinguer et devenir une star dans son équipe. J'étais persuadé que j’allais finir par être titulaire. Mais quand les matchs du week-end arrivaient, je n’ai même pas eu une minute de jeu."

Flips a également évoqué les supposés traitements de faveur envers les joueurs danois, une critique formulée par certains observateurs. "L'année dernière, Dreyer a tout joué, et c'était justifié selon moi, car il a réalisé une saison exceptionnelle. Thorgan Hazard a également été au sommet de sa forme, ce qui rendait ma situation encore plus difficile."

Désormais à Charleroi, Flips est déterminé à s’imposer, même s’il reconnaît que les statistiques ne sont pas encore à son avantage. "En Belgique, ils n'ont pas encore vu le meilleur Flips. Mais ça va changer cette saison", a-t-il conclu avec confiance.