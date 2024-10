Après 9 mois d'absence, Ameen Al-Dakhil pourrait retrouver les terrains ce samedi

14

Et si Ameen Al-Dakhil faisait son retour sur les terrains ce samedi après 9 mois d'absence ? Cela semble de plus en plus proche.

Ameen Al-Dakhil pourrait faire ses débuts en Bundesliga ce week-end. Le natif de Bagdad, qui a fait son retour sur les terrains lors d'un match amical pendant la trêve, était pour la première fois de la saison dans le groupe de Stuttgart pour un match de championnat la semaine dernière. Le joueur avait récemment expliqué qu'il retrouvait petit à petit le niveau souhaité. S'il n'était pas prêt pour faire ses débuts la semaine dernière, cette semaine pourrait être la bonne. Le joueur belge pourrait être pour la troisième fois de la saison sur la feuille de match. En effet, il était également présent dans le groupe de Stuttgart qui s'est imposé en Italie contre la Juventus. Un match important ? Ce samedi, son équipe affrontera le Kieler SV Holstein à 15h30. Actuellement 10e du classement, une victoire de Stuttgart pourrait leur permettre de se rapprocher du haut du tableau. "Il est définitivement très proche d'un retour", avait notamment récemment expliqué le coach du joueur, , Sebastian Hoeness, au micro du média du VfB Stuttgart. Al-Dakhil n'a plus disputé de match officiel depuis plus de 9 mois.