Le RWDM fait un superbe geste pour ses supporters !

Le RWDM a décidé de vendre des places à un euro en novembre prochain contre Zulte Waregem.

Le 1er novembre, le RWDM affrontera Zulte Waregem en Challenger Pro League. Une rencontre au sommet entre l'actuel 2e et l'actuel 1er du championnat.

Le club bruxellois vient d'annoncer une décision qui va plaire aux supporters. En effet, le club a décidé de vendre ses places au prix symbolique d'un euro.

Le club espère bien pouvoir compter sur ses supporters pour pousser son équipe vers la victoire. Molenbeek a pour objectif de remonter en D1A le plus rapidement possible et semble mettre toutes les chances de son côté.

Pour le moment, après 8 journées de championnat, le RWDM compte 17 points, tandis que Zulte en a 19. Les hommes de Yannick Ferrera sont à égalité de points avec La Louvière, 3e