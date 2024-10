L'Union se loupe complètement face à Midtjylland et se met dans une position très délicate en Europa League !

L'Union Saint-Gilloise a été battue par Midtjylland ce jeudi soir en Europa League (1-0). Une défaite extrêmement frustrante pour les Bruxellois.

Après son match nul face à La Gantoise le week-end dernier, l'Union devait se rassurer face à Midtjylland ce jeudi soir en Europa League.

Avec seulement 1 point en deux matchs, les Unionistes devaient impérativement tenter de gagner, sous peine de se mettre dans une position très délicate pour la suite.

Cela commence très mal. Osorio alerte Moris dès la 3e minute de jeu. Le gardien de l'Union doit ensuite sortir le très grand jeu, arrêtant un ballon à même la ligne (12e).

L'Union fébrile, Midtjylland en profite

La défense de l'Union est très fébrile, surtout sur les phases arrêtées. Sur un corner vite joué, Diao n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but, Moris peut rien faire (1-0, 18e).

Les Danois dominent outrageusement, l'Union n'est vraiment pas dans son match. Sadiki et Fuseini notamment tentent de forcer, mais rien ne passe. Le gardien, Olafsson, doit juste sortir une tentative de Khailali (44e), titulaire ce jeudi soir.

De très belles intentions, sans la réalisation

L'Union n'a plus le choix et doit faire le jeu. Ils remontent sur le terrain avec de très belles intentions. Sur un centre, Rasmussen rabat le ballon de la tête. Son envoi heurte le poteau (47e).

Le gardien local, Olafsson, doit ensuite sortir une superbe claquette sur une tête de Machida (52e). Il doit ensuite s'employer sur des frappes de Sadiki (55e) et Rodriguez (57e).

Cela commence à faire beaucoup en termes d'occasions manquées, et Olafsson sort à nouveau un essai de Rasmussen (65e).

L'Union dans de beaux draps en Europa League

L'Union se frustre, n'y arrive plus, les changements apportés ne changent pas la donne. Comme une triste évidence, on sent qu'on se dirige vers une nouvelle contre-performance...

Les occasions étaient là, la volonté aussi, mais une nouvelle fois, cela n'a pas fonctionné. L'Union se retrouve dans une position très délicate en Europe, avec des affrontements à venir face à l'AS Rome, Twente, Nice, Braga et les Glasgow Rangers. Ca sent mauvais pour Sébastien Pocognoli.