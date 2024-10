Une grande promesse d'Anderlecht a tranché entre la Belgique et le Maroc : "Nous sommes fiers de lui"

Ismaël Baouf représentera le Maroc. C'est son père qui a annoncé la nouvelle.

Arrivé à Anderlecht il y a deux ans après six saisons à Charleroi, Ismaël Baouf s'affirme de plus en plus à Neerpede. A 18 ans, il est un titulaire régulier en D1B avec les RSCA Futures, après s'être déjà imposé dans le onze la saison passée.

Binational, il peut choisir de représenter la Belgique ou le Maroc. Des U15 jusqu'en U19, c'est avec les jeunes Belges qu'il a grimpé en catégories d'âge. Mais il y a deux semaines, Baouf a disputé un match avec les U20 marocains face à la France.

Un changement de cap qui confirme son choix de choisir le Maroc. Son père l'a confirmé au média Al Araby : "Nous sommes fiers de lui" explique le paternel.

Le choix du coeur

Ismaël Baouf aborde la suite avec ambition : "Il est heureux de jouer pour son pays et est déterminé à laisser son empreinte sur les tournois à venir. Espérons qu'il prouvera bientôt sa valeur aux Lions de l'Atlas, par exemple lors de la Coupe d'Afrique l'année prochaine au Maroc".

Cela passera par ses prestations à Anderlecht. Les soucis défensifs de l'équipe première pourraient-ils lui profiter dans les mois à venir ?