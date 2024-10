2500 kilomètres pour voir l'équipe B perdre en Islande : la tension monte au Cercle, la direction forcée de s'expliquer

Avec sa position d'avant-dernier de Pro League, il est logique que le Cercle de Bruges accorde sa priorité au championnat. Mais après s'être battu tout le long de la saison dernière pour goûter au football européen, aligner une équipe B reste surprenant. D'autant que pour beaucoup de joueurs laissés au repos, il s'agissait de la première, et peut-être bien la dernière, campagne européenne.

Des piliers tels qu'Hannes Van Der Bruggen, Christiaan Ravych, Ibrahim Diakité et Alan Minda sont restés à Bruges. Le capitaine Thibo Somers était sur le banc. Edgarad Utkus et Nazinho étaient rétablis, mais ont été ménagés pour le match contre l'Union.

Après la rencontre, l'entraîneur Miron Muslic s'est expliqué, laissant entendre qu'il n'était pas tout seul à décider de la gestion de son groupe et qu'il a été contraint de suivre des directives venues d'en haut. Une situation délicate pour un entraîneur, apparu fragilisé publiquement.

La direction a donc décidé de clarifier les choses dans un communiqué : "En raison de la position dans laquelle se trouve actuellement l'équipe en championnat, des choix ont été faits pour le match de Reykjavik, la priorité étant donnée aux matches de championnat. Ceci dans le seul but d’assurer la pérennité du Cercle".

Les décideurs brugeois assument leurs choix, expliquant que tout le monde est déterminé à travailler dur pour redresser la barre : "Mention spéciale aux 62 supporters venus en Islande, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pendant 96 minutes. Grâce à vos efforts continus, nous sommes convaincus que de nouvelles victoires reviendront". Autant dire que le Cercle s'est rajouté une pression supplémentaire pour le déplacement du weekend à l'Union Saint-Gilloise.

