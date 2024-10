Nicolas Raskin peut enfin enchaîner, Philippe Clément s'est finalement donné un petit peu d'air avec les Glasgow Rangers

L'emporter était capital, et les Glasgow Rangers de Philippe Clément et Nicolas Raskin ne se sont pas loupés. Les Écossais n'ont fait qu'une bouchée du FCSB et l'entraîneur belge s'est donné un petit peu d'air dans une situation compliquée.

La saison dernière, Philippe Clément avait réalisé une folle remontée avec les Rangers. Loin derrière à la mi-saison, l'entraîneur belge avait replacé les siens dans la course au titre, manquant finalement les lauriers de très peu face au Celtic. Cette saison, en ayant réalisé l'intégralité de la préparation, lors de laquelle ils avaient notamment partagé contre le Standard en match amical, on s'attendait donc à ce que les Glasgow Rangers soient directement bien installés dans la course au titre, au contact du Celtic. Mais en championnat, les Rangers ne sont que troisièmes, à six longueurs déjà du rival de Glasgow et d'Aberdeen, qui tient le rythme. En Europa League, les Rangers avaient été étrillés par Lyon après leur victoire à Molde et n'avaient pas le droit à l'erreur face au FCSB (Roumanie), ce jeudi à Ibrox. Selon la presse écossaise, une contre-performance aurait pu placer Philippe Clément dans une très mauvaise posture. Philippe Clément se donne de l'air aux Rangers, Nicolas Raskin enchaîne Rien de tout ça, cependant. Avec Nicolas Raskin et Cyriel Dessers au coup d'envoi, le vice-champion d'Écosse n'a fait qu'une bouchée de son adversaire du soir : 4-0. Tom Lawrence, Vaclav Cerny (x2) et Hamza Igamane furent les buteurs. Un succès convaincant, qui a permis aux Rangers et à Clément de se donner un petit peu d'air. Il faudra cependant rapidement revenir au classement afin de ne pas voir le titre déjà s'échapper, mais aussi continuer à prendre des points en Europa League, puisque les Rangers, qui visent le top 8, occupent actuellement la 11e place, avec six points. De son côté, Nicolas Raskin enchaîne enfin après un début de saison miné par une blessure. Monté au jeu le week-end dernier en championnat, l'ancien joueur du Standard a pris part aux six dernières rencontres des Rangers, toutes compétitions confondues, dont trois fois dans la peau d'un titulaire.