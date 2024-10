Un déplacement à l'Antwerp toujours spécial pour Ivan Leko, qui n'a pas rassuré concernant les blessés au sein de la défense du Standard

Les déplacements à l'Antwerp sont toujours spéciaux pour Ivan Leko, qui avait remporté la Coupe au Bosuil. L'entraîneur du Standard, en conférence de presse, a préfacé cette rencontre, en faisant son point habituel sur l'infirmerie.

C'est un déplacement particulièrement difficile qui s'annonce pour le Standard, ce dimanche, à l'Antwerp. Les Rouches ont concédé trois casquettes lors de leurs trois dernières sorties au Bosuil, ne marquant qu'un seul but pour 14 concédés.

En conférence de presse, ce vendredi, Ivan Leko a préfacé cette rencontre contre une équipe qui tentera de tenir le rythme imposé par le Racing Genk en tête du championnat, en faisant, d'abord, le point sur son noyau et l'infirmerie.

Ngoy et Bolingoli blessés, Bates et Doumbia pas à 100% : le casse-tête s'annonce pour Leko

"J'espère que Bates pourra jouer, mais il n'est pas à 100%. Il s'est entraîné individuellement cette semaine, il nous reste encore deux séances avant le match, on va voir. Doumbia va mieux, mais il a déjà joué son dernier match il y a six mois. Il s'est entraîné pour la deuxième semaine consécutive, l'objectif est qu'il soit à 100% le plus vite possible. Mais il n'est pas encore prêt à commencer."

Ivan Leko va donc devoir se creuser la tête pour composer sa défense centrale, puisque Nathan Ngoy et Boli Bolingoli sont toujours absents. Calut, Noubi, un risque avec Doumbia et Bates, voire un défenseur latéral comme Henry Lawrence au centre, comme pour finir le match contre Charleroi, sont tant de possibilités pour l'entraîneur croate, qui vivra un dimanche spécial au Bosuil.

"Je n'ai passé que six mois là-bas, mais ils étaient très intenses, exceptionnels. On a gagné la Coupe, j'habite toujours à Anvers, mes amis sont des grands supporters du club. J'ai encore de très bonnes relations avec le staff, c'est toujours un match émouvant pour moi."

"C'était encore la période de la COVID-19, c'était donc difficile de créer une réelle connexion avec les supporters. J'entretiens encore une bonne relation avec Luciano D'Onofrio et Sven Jaecques. Mis à part Butez qui ne joue pas, il n'y a plus de joueurs que j'ai connu, car le football change très vite. Ce sera un match difficile, ils sortent d'un 13/15 et dans ce stade, c'est aussi toujours un match à 12 contre 11 avec leurs supporters."