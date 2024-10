Un club du top en Angleterre continue de suivre ce joueur du Club de Bruges et enverra un scout ce week-end, contre Anderlecht

Si Andreas Skov Olsen avait maintenu un niveau constant au cours des saisons précédentes, il ne jouerait probablement plus en Belgique. Pourtant, son talent est indéniable et les grands clubs continuent de le surveiller de près. Un en particulier.

L'entraîneur de Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou, n'a pas eu peur d'investir lors du mercato estival, avec Dominic Solanke comme acquisition la plus coûteuse de l'histoire du club. L'attaquant a été recruté pour la somme impressionnante de 65 millions de livres en provenance de Bournemouth, en août.

En outre, Tottenham a renforcé ses options sur l'aile droite en recrutant Wilson Odobert de Burnley pour 25 millions de livres. De plus, l'arrivée de Min-hyeok Yang en provenance de Gangwon en Corée du Sud est attendue pour janvier, chez les Spurs.

Cependant, l'ailier danois Andreas Skov Olsen du Club Bruges a attiré l'attention de Tottenham, qui le considère comme un renfort potentiel. Le club envoie régulièrement des éclaireurs surveiller les performances du Brugeois.

Des sources anglaises indiquent que les Spurs devront prendre rapidement une décision, car Skov Olsen considère cette saison comme sa dernière au Club. L'ailier a déjà marqué quatre buts et délivré une passe décisive en treize matchs toutes compétitions confondues depuis la reprise.

Il figure également sur la liste d'autres grands clubs. En plus de Tottenham, West Ham, Aston Villa, l'AC Milan et Séville sont aussi associés à l'ailier brugeois. Les Spurs sont conscients de la concurrence et semblent même vouloir tenter leur chance dès cet hiver.