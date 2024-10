Le principal danger pour le Standard à l'Antwerp ? "J'espère qu'il maintiendra son niveau"

Cette après-midi, l'Antwerp accueille le Standard. Un beau challenge pour les Liégeois.

Défait 6-0 au Bosuil la saison dernière, le Standard va affronter une équipe anversoise revancharde. Car là où les Rouches sortent d'une victoire dans le choc wallon, l'Antwerp n'a pas évolué à son niveau du côté de Louvain (1-1).

"Surtout en seconde période. Cela a à voir avec l'adversaire, mais aussi avec la façon dont nous avons évolué dans le match. Il faut faire plus simple lors de la perte du ballon, mais surtout en possession, trouver d'autres solutions lorsque l'adversaire joue très physiquement" déclare Jonas De Roeck en conférence de presse, dans des propos relayés par la Gazet van Antwerpen.

Des leçons qui pourraient s'appliquer face à un adversaire tel que le Standard, plus à l'aise en tant qu'outsider cette saison. " Nous en avons discuté et avons cherché des solutions ensemble. Ce qu’il y a de bien dans le groupe, c’est que ces joueurs discutent et réfléchissent. C'est amusant de travailler avec eux poursuit l'entraîneur anversois.

La menace Ondrejka

Avant ce partage, l'Antwerp restait sur quatre victoires de rang. Une série à laquelle Jacob Ondrejka n'est pas étranger : déjà auteur d'un triplé contre Saint-Trond en début de saison, l'attaquant suédois reste sur trois buts et trois assists sur les cinq derniers matchs.

Il sera donc à surveiller de près pour le Standard, même si De Roeck tempère : "Je pense qu'il est simpliste de dire que je compte sur une seule personne. D'accord, Jacob a certainement joué son rôle ces dernières semaines et nous sommes très satisfaits de son niveau, mais c'est le travail de toute l'équipe pour que ces gars devant puissent être décisifs. J’espère surtout qu'il maintiendra son niveau et pourra même le dépasser contre le Standard". Voilà les Rouches prévenus.