Anderlecht rencontre un problème avec Yari Verschaeren, même s'il est en grande partie impuissant...

Les critiques envers Yari Verschaeren après le match Club de Bruges - Anderlecht sont à nouveau très virulentes. Les supporters ne veulent plus le voir titulaire, les analystes le critiquent. Pourtant, David Hubert continue de le faire jouer, même s'il ne lui fait pas toujours de cadeau.

Tout d'abord : pourquoi tous les entraîneurs voient-ils Verschaeren comme une pièce indispensable du puzzle ? En termes de données physiques, il se démarque vraiment. Il se trouve toujours parmi les joueurs qui ont le plus couru et travaillé pendant un match. De plus, il a également la qualité de se faufiler entre les lignes.

Yari contre Goliath

Mais il n'y a pas de montagnes russes dans le monde qui montent et descendent autant. En termes de performances, il peut être tout un coup et rien du tout un autre. Contre le Club, ce fut rien. Alors qu'il pouvait être décisif contre le Standard et bien dans le jeu. Beaucoup dépend de sa position et de l'adversité qu'il rencontre.

Au Jan Breydel, il a étrangement dû se placer sur le flanc gauche et contre Seys et Skov Olsen, il a été tout simplement dépassé physiquement. Les joueurs du flanc droit du Club n'avaient qu'à faire un petit mouvement et le léger Verschaeren volait deux mètres plus loin. Yari contre Goliath.

Centralement, il peut sortir d'un duel. Sur le flanc, il doit se battre et il ne peut tout simplement pas le faire. Il est donc étrange que Riemer et Hubert l'aient tous deux qualifié de 'huit', mais ne l'ont presque pas utilisé à cette position. De plus, Verschaeren n'a pas joué au même poste pendant trois matchs consécutifs cette saison.

Il n'a pas sa place sur le flanc

Tantôt à droite, tantôt au centre, et donc aussi à gauche. Un peu plus en retrait ou comme véritable meneur de jeu. Les fois où il a pu jouer à son poste préféré, ce n'était certainement pas mauvais. C'est le problème des mauve et blanc : après 12 journées, ils cherchent toujours la meilleure composition, si elle existe.

Rits, Stroeykens, Leoni, Verschaeren, Ashimeru, Dendoncker... ce sont tous des joueurs qui peuvent composer le milieu de terrain et presque toutes les combinaisons ont déjà été testées. Étant donné que Stroeykens est sûr de sa place et que Rits est nécessaire, il ne reste pas toujours de place pour Verschaeren au centre.

Évidemment, Verschaeren aurait dû faire des progrès, mais il ne va pas prendre 10 kilos de muscles en plus. Pour l'utiliser absolument, il doit être aligné en fonction de ses qualités. Et y a-t-il actuellement quelqu'un de meilleur ? Sur le flanc oui, car Edozie et Amuzu peuvent y jouer, mais au centre, Leoni ou Ashimeru sont-ils la solution ?

En tout cas, ce Verschaeren ne donnera jamais ce qu'ils attendaient de lui. 10 millions d'euros sont actuellement une utopie. Dans une équipe bien huilée où le sale boulot est fait par d'autres, il pourrait afficher de meilleures statistiques. Mais c'est simplement la réalité de cet Anderlecht actuel.