Il y aura des surprises en Croky Cup cette saison : pourquoi les clubs de D1A feraient bien de se méfier !

Cette semaine, la Coupe de Belgique reprend ses droits avec l'entrée en lice des clubs de Jupiler Pro League. Et on vous le dit d'emblée : il y aura une, voire des surprises !

En 2023-2024, les 16e de finale de la Croky Cup avaient vu l'élimination de 4 clubs de D1A des oeuvres de clubs issus des divisions inférieures. Dès le premier soir de la compétition, Knokke éliminait le KV Malines, Zulte Waregem éliminait le Cercle de Bruges et le KV Ostende éliminait l'AS Eupen. Le lendemain, le SK Beveren sortait le KVC Westerlo.

Quatre surprises dès les 16e de finale : qui dit mieux ? Un tel chiffre paraît difficile à égaler mais une chose est sûre : cette saison, comme souvent, tous les clubs de Jupiler Pro League ne passeront pas l'écueil de ce premier tour.

Le Patro Eisden y croit certainement contre Charleroi

En assistant à la défaite de Charleroi samedi à la maison face à OHL, l'impression générale était que les Zèbres risquaient bien de voir leur habituel rêve de Coupe tourner très court cette saison. Le Sporting paraît incapable d'inquiéter les défenses adverses, même avec son équipe A, et on s'attend à ce que Rik De Mil fasse un peu tourner ce soir.

Le Patro Eisden, de son côté, est 4e de Challenger Pro League et compte dans ses rangs l'un des co-meilleurs buteurs de la série, Keano Van Rafelghem (5 buts en 8 matchs). "Ce sera la guerre là-bas", reconnaissait volontiers Rik De Mil en conférence de presse avant cette rencontre (lire ici). Et ce Charleroi-là n'a pas l'air prêt pour aller au combat. Notre candidat n°1 à une surprise...

Le RWDM et Zulte Waregem y pensent certainement

Les meilleures équipes de Challenger Pro League valent largement les équipes les moins en forme de D1A, et le RWDM et Zulte Waregem ont tous deux hérité d'un tirage qui laissera au moins un peu de suspens. Zulte Waregem recevra en effet Dender, et aura la confiance : certes, le club de Denderleeuw a terminé promu, mais la saison passée, l'Essevee avait été l'emporter 1-4 chez son voisin. La gifle prise contre Malines n'amène pas un Dender en confiance au Gaverbeek.

Même chose pour le KVC Westerlo, qui reste sur deux défaites consécutives et trois matchs sans victoire, et recevra un RWDM en pleine bourre. La saison passée, les Campinois avaient déjà pris la porte dès les 16e de finale et ce ne serait qu'une demi-surprise de voir le club de Molenbeek réaliser un nouvel "exploit".

Le piège du Kehrweg pour l'Union

On le sait, quand la spirale négative est enclenchée, il est parfois très difficile d'en sortir. Et pour le moment, tout va mal du côté de l'Union Saint-Gilloise, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe. Cela fait un mois jour pour jour (et cinq rencontres) que l'USG n'a plus gagné un match, et le déplacement à l'AS Eupen a tout d'un match-piège.

Bien sûr, les Pandas ne sont pas la meilleure équipe de Challenger Pro League cette saison, mais la réception de l'Union rappellera au Kehrweg ses longues années passées en D1A et on le sait : à domicile, Eupen peut surprendre n'importe qui. La pression sera sur les épaules du détenteur du trophée, pour qui la Coupe est un énorme objectif. Et sur Pocognoli, qui ne résisterait probablement pas à une élimination. Si un "gros" doit tomber cette semaine, cela pourrait bien être l'Union.

L'un des clubs de Liège peut-il le faire ?

Du côté du Standard, pas trop d'inquiétude à se faire : il faudrait une contre-performance monumentale pour se trouer à Sclessin contre le Lyra-Lierse, club de D1 VV. Mais les deux autres clubs de Liège, eux, se rendront chez des clubs de Jupiler Pro League avec l'ambition d'y faire quelque chose.

C'était en effet probablement la déception au moment du tirage : ni le FC Liège ni le RFC Seraing n'accueilleront de "match de gala" dans leur stade, et même leur déplacement respectif ne sera pas du genre à faire rêver les supporters. Les Métallos vont à OHL, gros morceau qui s'est rassuré en s'imposant à Charleroi, mais qui prend aussi énormément de buts : les hommes de Mbaye Leye y auront des occasions, c'est une certitude.

Les Sang & Marine, eux, peuvent très clairement espérer passer un tour de plus, car le Beerschot, qui les accueillera ce mercredi, a autre chose à faire que jouer la Coupe à fond. La lanterne rouge de D1A devrait faire massivement tourner. Ce ne serait peut-être qu'une demi-surprise de voir Liège se qualifier.

