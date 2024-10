Prêt à suivre les traces de CR7 ? À 17 ans, il bat un record de Cristiano Ronaldo et serait dans le viseur de Manchester United

Manchester United suivrait de près un jeune talent portugais. Son nom ? Geovany Quenda. Mais alors, qui est-il ?

Manchester United semble apprécier recruter des joueurs en provenance du Sporting. Après la réussite de la signature de Cristiano Ronaldo en 2003, plusieurs talents ont rejoint les Red Devils. Moins marquant, Nani a signé en 2007, tandis que Bruno Fernandes a intégré l'équipe en 2020 et y a beaucoup contribué. Cette fois, l'ancien club du quintuple Ballon d'Or cible un jeune joueur.

En effet, l'équipe anglaise s'intéresserait à Geovany Quenda, selon le média A Bola. Âgé de 17 ans, le joueur portugais serait dans leur viseur. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027, l'ailier droit a une clause libératoire de 100 millions d'euros.

Des émissaires des Red Devils auraient observé Quenda lors de la victoire du Sporting contre Famalicão sur le score de 3-0. Le jeune Portugais a déjà participé à 14 rencontres de championnat, marqué 2 buts et délivré une passe décisive.

Quenda fait déjà mieux que CR7

Il est d'ailleurs récemment entré dans l'histoire du club. À 17 ans, 5 mois et 2 jours, il est devenu le plus jeune joueur à marquer en championnat avec les Verts et Blancs, surpassant Simão Barbosa et un certain Cristiano Ronaldo.

"Quenda est un jeune très talentueux. Il est fort physiquement, très concentré et garde les pieds sur terre. Il a eu une opportunité et ne s’est pas loupé. Je pense qu’il va être un grand joueur," déclarait récemment son entraîneur.