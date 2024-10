Le perdre serait une catastrophe : l'un des plus grands talents du footall belge fait un pas de plus vers la Grèce

Konstantinos Karetsas a rejoué avec Genk. Le wonderkid du Racing est au centre de toutes les préoccupations quant à son futur choix de nationalité sportive.

Depuis la dernière trêve internationale, Konstantinos Karetsas était ménagé par Thorsten Fink. L'entraîneur de Genk sait qu'il faut se montrer prudent avec un talent de 16 ans, le gardant avec lui sur le banc. Hier, Karetsas était à nouveau titulaire en Coupe, sur le terrain de Beveren.

Et il s'est illustré : malgré quelques mauvais choix dans le dernier geste, le Belgo-grec a fait la différence en allant forcer le penalty sur l'ouverture du score. De quoi lui permettre de revenir dans le onze de base en championnat ? "Je ne sais pas si je serai titulaire contre l'Antwerp. Notre entraîneur est imprévisible" a-t-il rigolé, interrogé par Het Nieuwsblad.

Mais Karetsas n'a pas uniquement été interrogé sur sa prestation. Sa potentielle prolongation (il dispose encore de deux ans de contrat au Racing) était aussi sur la table : "Ces discussions sont effectivement en cours. Je pense que les choses vont dans la bonne direction. Normalement, si tout se passe bien, je prolongerai. Je n'ai aucune raison de ne pas le faire. Je suis bien, ici".

Entre Belgique et Grèce, Karetsas balance toujours

Le sujet le plus brûlant restait toutefois cette demande de passeport grec qui revenait avec de plus en plus d'insistance ces derniers jours dans la presse. Malgré son jeune âge, le milieu offensif est au coeur des tractations entre la fédération belge et son homologue hellène.

Konstantinos Karetsas a confirmé l'information. Le passeport grec a même déjà dépassé le stade de la demande. "Je suis juste allé chercher ce passeport. Rien de plus, rien de moins. Ce n'était pas nécessairement pour l'équipe nationale, mais juste pour l'avoir. De cette façon, je peux également voyager depuis la Grèce. J’ai désormais les deux nationalités, au cas où… Parce que mon choix n’est toujours pas fait".

Cette obtention de passeport ne veut en effet pas encore dire que Karetsas est sur le point d'opter pour la Grèce mais se révèle comme un pas supplémentaire dans cette direction, et témoigne de l'intérêt du joueur pour ses racines. Le prodige de Genk a confirmé que la fédération grecque le contactait régulièrement, sans préciser la teneur de leurs échanges, et sans se risquer au jeu des comparaisons avec les contacts entretenus avec la fédération belge.