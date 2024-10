Un grand absent dans la sélection d'Anderlecht pour le match de Croky Cup

Au beau milieu de l'agitation qui entourait Anderlecht ce mercredi, David Hubert a un match à préparer. Il a donné sa sélection pour le déplacement à Tubize.

David Hubert avait été interrogé, en conférence de presse, sur les possibles changements qu'il ferait ce jeudi à Tubize. Il avait alors été clair : Colin Coosemans, légèrement touché, risquait bien de céder sa place. Désormais la sélection est connue et ne laisse pas place au doute.

Coosemans est en effet absent du groupe anderlechtois pour ce 16e de finale. Mads Kikkenborg devrait le suppléer entre les perches, et Timon Vanhoutte faire office de doublure - à moins que le Danois, qui a eu du mal à convaincre depuis son arrivée, soit encore laissé de côté.

Pas de vraie surprise dans le reste du groupe et, surtout, très peu de jeunes issus du RSCA Futures. On retrouve ainsi les attendus Amando Lapage et Tristan Degreef et c'est... littéralement tout. Pas de Goto, De Cat ou Ure, entre autres exemples.

Même Nilson Angulo, qui semble écarté pour de bon par Hubert, ne fait pas son retour pour ce déplacement où Hubert n'aura, au final, pas vraiment les options à sa disposition pour aligner un onze particulièrement différent de ce qu'il fait parfois en championnat.