Felice Mazzu très élogieux envers le Standard et Ivan Leko avant le clash de demain

STVV effectuera le court déplacement vers Liège afin de défier le Standard demain après-midi.

STVV se rendra au Standard samedi après-midi. Felice Mazzu a déjà affronté le club plus de 20 fois en tant qu'entraîneur, et il sait que la tâche ne sera pas aisée à Liège.

"Ce sera un match difficile dans tous les cas. Tout simplement parce qu'il y a une atmosphère particulière à Sclessin, avec le public qui apporte une certaine intensité au stade. Après tout, le Standard est et reste un club de premier plan, qui jouit d'un statut important en Belgique", a expliqué le Carolo à Het Belang van Limburg.

Mazzu ne tarit pas d'éloges non plus envers l'entraîneur des Rouches, Ivan Leko : "En plus d'avoir une équipe de qualité, le Standard possède également un excellent entraîneur qui fera tout pour dynamiser son équipe pour le match de demain."

Confrontations directes en faveur des Canaris

Suite à son succès en coupe face au Lierse, les Canaris espèrent prolonger leur excellent bilan face aux Rouches. En effet, ceux-ci ont enregistré cinq victoires et quatre nuls lors des dix dernières confrontations.

En Jupiler Pro League, STVV aura besoin de points car le club reste dans la zone rouge mais a pu se donner de l'air et remonter au classement depuis l'arrivée de Felice Mazzu. La tâche de ce dernier est loin d'être terminée, même s'il est parvenu à (re)construire un collectif capable de prendre des points et de se battre pour sa survie.