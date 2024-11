Un Bruges fade s'impose à OHL et peut remercier Mignolet... mais ne se met pas en confiance avant Aston Villa

Le Club de Bruges a gagné à OHL, et c'est à peu près tout ce qu'on en retiendra. Très peu d'action et même des Gazelles qui peuvent remercier Simon Mignolet.

Un samedi soir à Den Dreef : un stade plein, deux équipes en confiance et donc, au final, de l'optimisme concernant le spectacle... qui était loin d'être au rendez-vous.

OHL n'a pris aucun risque contre le Club et a souvent choisi de jouer le ballon vers l'arrière, jusqu'à l'écœurement. Du côté des Blauw & Zwart, ils semblaient déjà avoir Aston Villa en tête, car aucun rythme n'était amené non plus, ou du moins rien d'imprévisible.

Aucun changement d'aile, pas de profondeur et aucune idée créative. Même Hans Vanaken était invisible pour la majeure partie des premières 45 minutes.

© photonews

Une seule grosse occasion : après une perte de balle d'OHL, Vermant tire, mais le ballon arrive jusqu'à Leysen. De l'autre côté, Banzuzi se heurtait à Mignolet une fois. Et c'était tout...

Un but chanceux de Bruges

La seconde période sera un peu meilleure, fort heureusement. Nicky Hayen avait clairement indiqué qu'il fallait plus de rythme dans le jeu et l'équipe locale a également pris plus de risques.

Pourtant, un but ne semblait pas au programme jusqu'à ce que Vanaken change d'aile et trouve Skov Olsen. Celui-ci tire, dévié sur Ominami, et Leysen ne peut rien faire. Un but chanceux pour un Club de Bruges médiocre.

Après l'ouverture du score, le Club - malgré trois changements - n'a d'ailleurs plus eu voix au chapitre. OHL a poussé, mais a échoué dans la finition. Mignolet a dû sortir une parade féline pour empêcher Biron d'égaliser. Un arrêt sensationnel, qui sauve Bruges d'une contre-performance avant de recevoir Aston Villa...