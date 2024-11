Un grand changement à Anderlecht sous Olivier Renard ?

David Hubert n'est plus soumis aux règles strictes imposées auparavant par Jesper Fredberg. En tant que nouveau directeur sportif, Olivier Renard ne s'ingérera pas dans les choix de composition de son entraîneur.

Olivier Renard fait face à un grand défi en tant que nouveau directeur sportif d'Anderlecht. Après le départ de Jesper Fredberg, Renard a pour mission de revitaliser la cellule de recrutement du club.

Fredberg avait tendance à recruter principalement des joueurs de son propre réseau, majoritairement des Scandinaves ou des Belges bien connus, ce qui limitait la diversité des talents disponibles et marginalisait souvent la cellule de recrutement. Renard souhaite restructurer et renforcer ce système pour qu'Anderlecht puisse construire à l’avenir un profil de joueurs plus large et plus varié.sans dire nom

Plus de liberté

Le style de jeu est un autre aspect que Renard souhaite adapter. Sous Fredberg, une formation en 4-3-3 était privilégiée, mais cette stratégie montrait des limites, notamment pour les attaquants. Les options offensives manquaient de dynamisme, et des joueurs comme Kasper Dolberg se retrouvaient isolés, sans soutien suffisant sur les ailes.

Renard envisage d’abandonner cette approche rigide et de donner plus de liberté au coach, David Hubert, pour choisir la formation. Un système plus flexible, comme un 4-4-2 ou un 4-2-2-2, pourrait mieux correspondre aux qualités de l’effectif actuel.