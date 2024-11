Un nouveau leader, Rochefort s'impose dans la douleur : un début de 11e journée mouvementée en D1ACFF

Ce samedi, deux rencontres de la 11e journée de D1ACFF étaient au rendez-vous. L'Union Saint-Gilloise B affrontait Mons tandis que Rochefort se déplaçait à Virton.

Les Montois ont profité de prendre la tête du classement en s'imposant sur le score de 2-3. Pourtant, les nouveaux leaders, en attendant le résultat de l'Olympic Charleroi, ont rapidement été menés. Mohamed Asaidi a ouvert le score dès la 5e minute de jeu sur penalty.

Dix minutes plus tard, Lucas Walbrecq a égalisé. Mohamed Asri a ensuite réussi à planter un deuxième but, ce qui a permis aux joueurs de la Renaissance AEC Mons de rentrer aux vestiaires avec une avance d'un but (2-1).

Sept minutes après le retour des vestiaires, Drin Sula est parvenu à égaliser pour l'Union. Mais alors qu'on semblait se diriger vers un match nul, Loris Brogno a inscrit le but de la victoire pour Mons à la 86e minute de jeu. Une victoire dont peut se satisfaire le nouveau leader, car Kieran Felix a été expulsé à la 70e minute de jeu. L'Union Saint-Gilloise jouait donc face à une équipe de 10 joueurs.

Virton - Rochefort

Après sa défaite cuisante face à La Gantoise plus tôt dans la semaine en Coupe de Belgique, l'Union Rochefortoise a bien réagi en championnat. Mais tout a mal commencé pour les joueurs récemment éliminés de la Croky Cup. Eric N'Jo a ouvert le score pour les Virtonnais à la 41e minute de jeu.

Alors que Virton aurait pu s'imposer, le club luxembourgeois a commis l'irréparable. Tout juste monté au jeu, Ibrahima Mbaye a été expulsé pour une faute évitable sur Grégory Lazitch. Rochefort a donc pris les devants et en a profité.

Grégory Perseo a égalisé à la 79e minute de jeu suite à une erreur de Thibaut Lesquoy. La délivrance est ensuite survenue dans les arrêts de jeu pour les joueurs de Rochefort : Carlos Uhía a marqué à la 90e + 2. Quelques instants plus tard (90e + 5), Nelson Azevedo-Janelas a même scellé la victoire sur le score de 3-1.

Au classement, Rochefort pointe à la 7e place avec 13 points, Virton est quant à lui 3e avec 19 points, soit 4 de moins que Mons.