"L'association pourrait être bénéfique pour David Hubert" : un ancien Mauve enthousiaste quant à l'arrivée d'Olivier Renard

L'arrivée d'Olivier Renard comme directeur sportif fait débat à Anderlecht. Guillaume Gillet estime quant à lui qu'il sera la bonne personne à la bonne place.

Il y a encore quelques semaines, Anderlecht abordait la saison avec Brian Riemer et Jesper Fredberg comme figures de proue du projet. Depuis, Wouter Vandenhaute a réaffirmé son pouvoir en intronisant Davud Hubert comme entraîneur principal et Olivier Renard comme directeur sportif.

Si le premier changement a fait l'unanimité ou presque, le second fait gronder le Lotto Park. Les supporters mauves n'ont pas manqué d'exprimer leur façon de penser lors des deux derniers matchs. Guillaume Gillet se montre plus optimiste.

"Olivier Renard a un plus gros passif que celui de Fredberg. Il a connu le très haut niveau, l’odeur du vestiaire. Et puis, il connaît très bien le championnat. Donc ce choix me paraît logique. On connaît son passé d’ex-joueur et d’ex-dirigeant au Standard mais dans le foot actuel, ça fait partie du jeu" explique l'ancien du Sporting sur la RTBF.

Plus à sa place que Fredberg

"Son passé d’ancien joueur et de dirigeant lui permettra d’aider David Hubert, qui reste un jeune entraîneur. L’association pourrait être bénéfique pour moi. David Hubert aura plus de proximité avec Olivier Renard. Ils partagent la même langue, ils sont de la même génération et ils ont joué l’un contre l’autre. Les deux hommes se connaissent et connaissent tous les deux très bien le championnat" ajoute Gillet.

Les résultats du duo seront en tout cas scrutés de près dans les prochains mois : "Ce sera plus facile pour David Hubert de faire ses ajustements pendant le mercato d’hiver. Et Olivier Renard aura un rôle à jouer dans les moments plus tendus".