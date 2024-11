Standing ovation et émotion : Eric Gerets a bouleversé tout le monde lors de son intronisation au Hall Of Fame

La présence la plus remarquée au gala du Hall Of Fame, c'était peut-être celle-ci : Eric Gerets avait fait le déplacement, malgré ses soucis de santé. Il a ému tout le monde.

Il paraissait évident qu'Eric Gerets ferait partie des 10 premiers joueurs intronisés au Hall of Fame de la Pro League. Le Soulier d'Or 1982 et meilleur arrière latéral de l'histoire de notre football était nominé en tant que légende du Standard de Liège, mais sa popularité dépasse largement les bords de Meuse et si nous avions dû miser sur quelques noms certains d'être intronisés, Gerets en faisait partie.

Le Lion de Rekem avait d'ailleurs eu notre vote, pour l'anecdote. Et sans surprise, il faisait bien partie des "vainqueurs" mis à l'honneur ce lundi. Mais quand la Pro League a annoncé en avance à la presse que "9 des 10 intronisés seraient présents", sans préciser qui étaient les vainqueurs, on se demandait si l'absent ne serait pas Gerets.

Car l'ancien entraîneur de l'OM se fait rare en public, même s'il donne encore à l'occasion l'un ou l'autre coup d'envoi à Sclessin. Eric Gerets, autrefois si vif sur son flanc droit, ne sait plus marcher seul et ne se meut que très lentement, la faute à une hémorragie cérébrale subie il y a plus de dix ans et à des séquelles qui se font désormais définitives.

Une standing ovation pour Eric Gerets

L'absent, c'était finalement Vincent Kompany, en pleine préparation de son match contre Benfica en Champions League. Eric Gerets était bien présent, et il a bouleversé tout le monde. Visiblement, il était particulièrement heureux d'être là et heureux de l'honneur qui lui était fait.

Ce n'était d'ailleurs pas un hasard si c'est lui dont l'identité a été révélée en dernier parmi les 10 intronisés. Gerets est ainsi monté sur le podium sous le regard ému de beaucoup d'anciens équipiers, tels que Caje Ceulemans, Jean-Marie Pfaff ou Franky Van der Elst. Une longue standing ovation lui a été réservée et tous les autres intronisés l'ont serré dans leurs bras.

On le sait : Eric Gerets n'est pas en forme, et réduira probablement petit-à-petit les apparitions publiques. Mais ses quelques mots prononcés après avoir reçu sa veste dorée de légende de la Pro League ont suffi pour mouiller les yeux de beaucoup de personnes dans l'assistance. Le Lion de Rekem ne rugit plus ces dernières années, mais il n'a rien perdu de sa majesté. La légende du soir, c'était lui, et personne d'autre...