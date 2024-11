Un ancien de Pro League, un noyau moins cher que Stroeykens : ce qu'il faut savoir sur RFS, l'adversaire d'Anderlecht

Ferencvaros et Ludogorets étaient déjà assez modestes, mais RFS est sur papier est l'adversaire le plus prenable du RSC Anderlecht dans cette Coupe d'Europe. Voici cinq choses à savoir sur le club letton.

Le RFS a fini sa saison et est champion de Lettonie

Fait rare : Anderlecht va affronter un adversaire qui, sans la Coupe d'Europe, serait en quelque sorte "en vacances" à cette date. En effet, la dernière journée du championnat de Lettonie se tenait le week-end passé. Le RFS l'a emporté à Grobina, et a ainsi entériné son 3e titre de champion national.

La semaine précédente, c'était la finale de la Coupe de Lettonie au programme, et là encore, le RFS s'est imposé contre le FK Auda, remportant la troisième coupe de son histoire. C'est également le second doublé coupe-championnat du club de Riga après 2021.

Un club jeune qui n'a remporté ses premiers titres que récemment

Le RFS n'est pas vraiment un club historique du football letton. Plusieurs clubs de Riga ont dominé le football local : le RFK Riga avant-guerre (le club disparaîtra après la Seconde Guerre Mondiale) avec 8 titres de champion, le Skonto Riga après la disparition de l'URSS avec 14 titres consécutifs mais la faillite en 2016 et enfin le Riga FC qui a remporté 3 titres et reste le plus grand rival actuel du RFS.

Le RFS, pour Rigas Futbola Skola (école de football de Riga), est fondé en 2003 par l'ancien directeur de l'académie du Skonto Riga, Vladimirs Belajevs. Un peu comme si Jean Kindermans était allé former un tout nouveau club en quittant Anderlecht et l'appelait Neerpede FC. En 2016, suite à la faillite du Skonto, le RFS en récupérera le numéro de matricule et donc en quelque sorte l'identité, jusqu'à remporter trois des quatre derniers titres de champion et s'imposer donc comme le club n°1 du pays.

La Gantoise a croisé leur route

Le RFS n'avait jusqu'ici participé qu'à une seule phase de groupe de Coupe d'Europe dans son histoire, en 2022-2023. Un an plus tôt, ils s'étaient inclinés au dernier tour préliminaire... face à La Gantoise, qui avait tout de même concédé un étonnant partage 2-2 en Lettonie. Les Buffalos avaient fait le service minimum à la Ghelamco Arena (1-0) et s'étaient donc qualifiés, mais le RFS n'avait pas mauvaise impression, loin de là.

Les exploits européens du club letton sont cependant rares, même si on soulignera que lorsque le RFS affronte des équipes plus faibles sur papier, il se loupe rarement. La grosse performance récente est sans doute l'élimination de l'APOEL Nicosie en barrages de l'Europa League cette saison. Mais le partage (2-2) contre Galatasaray en deuxième journée de la phase de ligue prouve aussi qu'à Riga, le club est tout à fait capable d'accrocher un bon adversaire !

Deux anciens de Pro League dans le noyau

Après avoir plus galéré que prévu face au RFS, La Gantoise a décidé d'en profiter pour... attirer le meilleur buteur du club letton : Darko Lemajic (31 ans). Un transfert qui sentait un peu le coup de poker et la décision impulsive après que le Serbe ait impressionné par son gabarit face aux Buffalos. En Belgique, il ne sera pas ridicule, mais un peu court tout de même... et il est depuis retourné en Lettonie, où il a terminé cette saison avec 10 buts en 23 matchs.

Ce n'est pas le seul joueur passé par la Jupiler Pro League dans le noyau du RFS. Le gardien de but des Lettons, Fabrice Ondoa, est une vieille connaissance également : de 2018 à 2020, il a joué 30 matchs pour le KV Ostende. Il est le titulaire indiscutable du club de Riga cette saison, après un parcours un peu chaotique, lui qui avait été formé au FC Barcelone et est le cousin d'André Onana.

Le RFS ne joue pas dans "son" stade

Le football n'est pas le sport n°1 en Lettonie (c'est le hockey sur glace), et les stades n'y sont donc pas aux normes européennes, même pour le club n°1 du pays. Ce n'est donc pas dans son stade habituel, le LNK Sporta Parks, qui a pourtant été rénové récemment, que se déroulera le match entre le RFS et Anderlecht.

La rencontre aura en effet lieu au Daugava Stadium, stade qui accueillait jusqu'à il y a peu les matchs de l'équipe nationale de Lettonie. Il s'agit du stade du FK Metta en championnat, mais il accueille donc les matchs du RFS lors de la phase de ligue de cette Europa League (alors que le RFS avait pu disputer ses matchs préliminaires au Sporta Parks). Un stade de 10.000 places, mais qui risque bien de sonner vide ce jeudi.

Un noyau moins cher... que Mario Stroeykens ou Kasper Dolberg

L'intégralité du noyau du RFS est évaluée à 9,4 millions d'euros par Transfermarkt. Les deux joueurs les plus chers du groupe ne valent même pas un million d'euros : il s'agit d'Emerson Deocleciano (900.000) et du capitaine Ziga Lipuscek (800.000).

À titre de comparaison, dont on sait qu'elle n'est pas raison, Mario Stroeykens et Kasper Dolberg valent tous deux 10 millions d'euros ; Anders Dreyer, joueur le plus cher d'Anderlecht sur le marché, est évalué à 12 millions d'euros. Un monde d'écart, donc, qui ne laisse pas le choix aux Mauves : il faut l'emporter ce jeudi.