"Il y a toujours des ajustements à faire" : Vincent Kompany enchaîne une quatrième victoire d'affilée avec le Bayern

Vincent Kompany se rassure de plus en plus après sa grosse défaite sur le score de 1-4 face au FC Barcelone. Les hommes de l'ancien Diable Rouge viennent d'enchaîner une quatrième victoire d'affilée.

Ce mercredi soir, le Bayern de Vincent Kompany s'est imposé sur le score de 1-0 face au Benfica Lisbonne. Un résultat important pour le club bavarois qui avait besoin de se rassurer en Ligue des Champions.

Ce n'est pas souvent que le Bayern s'impose par le plus petit écart. Le coach du club allemand revient sur ce point : "Parfois, il est bon de gagner comme ça (1-0), même si bien sûr nous préférons toujours gagner par 3, 4 ou 5 buts."

"Je pense que nous avons très bien contrôlé le match. Parfois, la dernière passe ne fonctionne pas toujours. Nous n'avons pas pris de but rapidement, nous savions donc que nous devions rester calmes et patients. Nous l'avons bien fait. C'était un bon match de Ligue des champions et une bonne victoire," exprime l'ancien Diable Rouge au micro de DAZN.

Nous pouvons toujours faire mieux

C'est la 4e fois consécutive que le Bayern n'encaisse pas de but. Une statistique qui fait plaisir au coach belge qui a confiance en ses joueurs : "Il n'y a pas de secret particulier pour cela. Depuis le match contre Tottenham en pré-saison, j'ai senti que les garçons en étaient capables. Maintenant, nous devons rester calmes, nous avons bien travaillé jusqu'à présent, mais nous pouvons toujours faire mieux."

"Il y a toujours des ajustements à faire. J'ai confiance en mes joueurs. Et nous avons aussi quelques autres bons défenseurs qui sont indisponibles pour le moment," conclut le natif d'Uccle en conférence de presse.