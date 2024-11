Andi Zeqiri déclare sa flamme au Standard...et glisse un petit tacle à Charleroi

Andi Zeqiri a signé cet été au Standard de Liège. L'international suisse s'éclate à Sclessin.

Cet été, Andi Zeqiri a été au coeur d'un petit feuilleton en fin de mercato. L'attaquant suisse de Genk était en effet entre Charleroi et le Standard.

Très proche de s'engager avec Charleroi, Zeqiri a finalement décidé de signer en prêt chez les Rouches. Il s'est expliqué quant à ce choix dans une interview pour la RTBF.

"J’ai discuté avec Mehdi Bayat, c’est vrai, mais j’ai tout de suite senti que c’était du Standard dont j’avais besoin. Le Standard, c'est le feu ! C’est la joie, c’est la motivation. J’étais déjà venu à Sclessin avec Genk… mais vivre ça tous les quinze jours, quel kif !"

"Un stade en feu, c'est tellement plus motivant quand on est joueur. Et même en déplacement, nos fans nous suivent : savoir qu’ils seront toujours là avec nous, c'est juste le kif."

Il a ensuite affiché ses ambitions avec le Standard cette saison. "Si on vise le Top 6 ? Evidemment ! Il faut toujours regarder vers le haut et aller chercher le maximum. Mais soyons réalistes, ça ne va pas être facile. L’équipe est en construction, étape par étape : on a commencé par les fondations défensives, et sur ce plan, on est bien."