"Cela n'avait rien à voir avec ses qualités" : le scout du Barca qui a remis un rapport négatif sur Eden Hazard se souvient

Eden Hazard a toujours été lui-même sur un terrain, que cela plaise ou non. Certains recruteurs ont ainsi été refroidis.

A Barcelone, le nom de Bojan Krkic ne renvoie pas uniquement vers ce talentueux attaquant hispano-croate qui s'est un peu égaré en cours de carrière. Son père, Bojan Krkic Sénior, a également été recruteur du club pendant sept ans.

C'est en 2007, pour ses premiers mois dans sa nouvelle fonction, qu'il croise pour la première fois la route d'Eden Hazard. C'était à l'Euro U17, lors duquel l'équipe belge, emmenée par Eden mais aussi Guillaume François ou Christian Benteke, se hisse en demi-finale avant de rendre les armes contre l'Espagne...de Bojan Krkic Junior. La rencontre s'est tenue au Stade Luc Varenne de Tournai.

"Hazard a ensuite joué un grand tournoi. Mais ce qui m’a le plus frappé, c’est son attitude et son manque d'engagement. Plus tard, je l'ai scouté à deux reprises en Ligue 1. D'abord contre Montpellier. Alors que toute l'équipe s'échauffait déjà, Hazard est seulement sorti des vestiaires. Et quand tout le monde s'est étiré, il s'est contenté de regarder autour de lui vers les tribunes. Il a bien joué, mais mes doutes se sont confirmés" se souvient Krkic dans un podcast de la Cadena SER Catalunya.

La nonchalance qui ne pardonne pas

"Trois jours plus tard, je l'ai revu, à domicile contre Angers. Il était assis sur le banc. Mais encore une fois : les autres réservistes s’échauffaient, lui marchait. L'entraîneur l'a appelé de loin pour qu'il s'échauffe plus intensément, mais il a continué à regarder le match" ajoute-t-il.

Même quand l'on a le talent d'Eden, ça ne passe pas : "Dans mon rapport, j'ai donné à Hazard un avis négatif. Qu’il soit clair que cela n’a rien à voir avec ses qualités. Mais il appartenait à ce type de footballeurs qui sont très bons, mais qui ne sont pas toujours au top à cause de leur mentalité. En tant que joueur et recruteur, j’en ai vu tellement".

Une fois Eden Hazard complètement révélé avec Lille, le Barca a retenté sa chance, mais le Diable Rouge a préféré rejoindre Chelsea puis son club de coeur, le Real Madrid.