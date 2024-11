Tielemans sifflé pendant 90 minutes : les supporters de Bruges s'expliquent et donnent une raison choquante !

Pour les fans du Club de Bruges, le match de mercredi a été une soirée mémorable en Ligue des champions. Les Blauw en Zwart ont en effet battu Aston Villa.

Une belle prestation, même si les huées à l'encontre du Diable Rouge Youri Tielemans sont devenues un sujet de discussion à part entière. Pour les supporters du Club de Bruges, Tielemans reste avant tout associé au RSC Anderlecht.

"Les liens entre l'équipe nationale belge et Anderlecht ont toujours suscité de la méfiance chez les supporters du Club", déclare fièrement l'association de supporters Blue Army. "Pendant des années, les joueurs du Club ont été la cible des sifflets du public anderlechtois lors des matchs des Diables Rouges."

La Blue Army rappelle notamment le cas de Franky Van Der Elst, sifflé alors qu'il portait le brassard de capitaine des Diables Rouges en décembre 1994. "À l'issue de cette rencontre, épuisé et amer, il a annoncé son retrait de l'équipe nationale. Gert Verheyen et, plus récemment, Hans Vanaken ont eux aussi été traités de la même façon."

Tielemans sifflé : l'explication de la Blue Army

L'association de supporters critique également les choix des sélectionneurs nationaux. "Roberto Martinez, en particulier, a favorisé Anderlecht en sélectionnant de jeunes talents comme Debast et Verschaeren, contribuant ainsi à valoriser l'académie de Neerpede sur le marché des transferts."

Sous le mandat de Domenico Tedesco, les choses n'ont guère changé, selon la Blue Army. "Tedesco perpétue cette tendance malheureuse. En tant qu'arrière droit, Kyriani Sabbe (19 ans) s’est imposé comme la révélation au Club de Bruges la saison dernière. Cette année, Joaquin Seys (19 ans) brille aussi à ce poste. Pourtant, pour sa présélection, Tedesco a préféré Sardella (20 ans) d'Anderlecht."

La Blue Army conclut en estimant que les sifflets contre Tielemans étaient justifiés. "Tielemans n'est pas seulement un Diable Rouge, il incarne également l'image d'Anderlecht. Pour les supporters du Club, ce club bruxellois est associé à des scandales de corruption et à des pratiques douteuses, comme l'affaire de l'arbitre espagnol corrompu lors du match Anderlecht-Nottingham Forest en 1984."

L'intégralité de la déclaration de Blue Army est disponible dans leur publication sur les réseaux sociaux ci-dessous.