Mons nouveau leader de D1 ACFF, Virton prolonge son impressionnante série

Soirée très chargée en D1 ACFF avec dix rencontres comptant pour la 12e journée au programme de la soirée, en attendant le choc de demain entre les Zebra Elites de Charleroi et le SL16.

R. Mons 44 - Union Namur

Les Dragons menaient à la pause grâce au but de Drin Sula, et faisaient le break en seconde période grâce à Franco et De Belder. Lwangi réduisait le score pour le Merles mais Mons remportait finalement la rencontre, arrêtée un moment pour jets de projectiles sur le terrain.

Ce résultat combiné à la défaite 2-1 de l'Olympic à Rochefort permet à l'Albert de monter sur le trône de leader.

Tubize-Braine - Virton

L'Excelsior prolonge sa solide série de victoires à l'extérieur grâce à Errahmouni (33e), auteur de l'unique but de la partie. Les Gaumais sont sur le podium.

Tournai - Stockay

Destrain et Missi-Mezu ont permis à Tournai de retrouver la victoire face à Stockay, une victoire 2-0 à domicile.

RUS Binche - Union Saint-Gilloise II

Menés au score, les locaux ont finalement arraché l'égalisation dans les arrêts de jeu dans une partie qui s'est terminée à dix contre dix.