Felice Mazzù n'a pas fini de mentionner le but annulé face au Standard (et on peut le comprendre)



Suis Walfoot dès à présent sur Instagram! Saint-Trond a battu Malines ce vendredi, et peut donc oublier le point perdu au Standard. Ou au moins aller de l'avant, car Felice Mazzù, lui, n'oubliera pas. STVV 2-1 KV Malines Revivre Après la victoire de Saint-Trond vendredi soir contre le KV Malines, Felice Mazzù a fait une fois de plus référence au point perdu sur la pelouse du Standard. Personne au Stayen ne peut oublier ce point considéré comme "volé" (lire ici), et le club trudonnaire a logiquement porté plainte. Heureusement pour Mazzù et les Canaris, la victoire de ce vendredi remet l'équipe sur les bons rails dans ce championnat si serré, où le top 6 n'est jamais loin... comme les Playdowns. Depuis l'arrivée de l'ancien coach de Charleroi, STVV a pris 14 unités. Une remarque à laquelle Felice Mazzù a réagi avec ironie : "Quatorze ? Nous en avons pris quinze, non?", souriait-il. Une référence, bien sûr, au point "pris" sur la pelouse de Sclessin en fin de rencontre suite à l'erreur de Matthieu Epolo, mais perdu suite à la (mauvaise) décision du VAR. Mais Saint-Trond jouait le vendredi, et peut donc encore terminer le week-end proche de la zone "rouge". "Il y aura d'autres matchs joués ce week-end par nos concurrents. On fera donc le bilan dimanche soir avant la trêve. Mais l'ambiance est très bonne", a reconnu Mazzù. Un pari pour le moment réussi par l'entraîneur carolo, qui a pris un risque en se remettant en selle si tôt après ses échecs successifs à Anderlecht et au Mambourg. Mais après un début de saison difficile, STVV progresse.



