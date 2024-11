"Il est venu vers moi mais n'a pas su parler" : le témoignage glaçant de Wouter Vrancken sur la chute de Noah Fadiga

La Planet Group Arena a retenu son souffle lorsqu'elle a vu Noah Fadiga s'effondrer net près du banc de touche. La scène a profondément touché les Buffalos.

"Nous avons pu parler avec Noah pendant la pause. Il est important pour nous, sur et en dehors du terrain. Il y a eu un moment de panique, aussi pour moi", a déclaré Max Dean à propos de son compère d'attaque. "J'espère qu'il pourra récupérer au plus vite."

Mathias Delorge a également été secoué par ce qu'il s'est passé : "Quand vous voyez quelque chose comme ça se produire, vous êtes toujours bouleversé. J'étais vraiment affecté. Nous ne savions pas vraiment ce qu'il se passait".

"J'ai essayé de ne pas trop regarder. Heureusement, il était revenu à lui à la mi-temps. Cela nous a rassurés, nous avons dit que nous voulions gagner ce match pour lui" poursuit le milieu de terrain.

Plus de peur que de mal ?

Au plus près de la scène, Wouter Vrancken est revenu sur l'incident en conférence de presse : "Noah est venu vers moi pour me dire quelque chose, mais il n'a pas su parler, c'était un moment effrayant. Ce que nous savons maintenant, c'est qu'il va bien et que son état est stable".

L'entraîneur gantois est fier de la réaction du groupe, mais surtout rassuré : "Cette victoire est en grande partie pour lui. Nous étions bien dans le match et lui aussi. Cela vous affecte vraiment lorsque vous voyez quelque chose comme ça se produire, donc je suis surtout content qu'il aille bien".