Jérémy Doku lui aussi forfait chez les Diables ? Les précisions de Pep Guardiola laissent craindre le pire

Domenico Tedesco a des soucis à se faire pour le rassemblement des Diables Rouges. Les propos de Pep Guardiola sur Jérémy Doku ne seront pas de nature à la rassurer.

Depuis que Domenico Tedesco a révélé sa dernière liste de l'année, c'est l'hécatombe chez les Diables Rouges. Joaquin Seys, Charles De Ketelaere, Romeo Lavia, Ameen Al-Dakhil et Jérémy Doku ont tous des soucis musculaires.

Doku n'était pas dans le groupe face à Brighton. Pep Guardiola a apporté plus de précisions en conférence de presse : "Il a un problème musculaire au quadriceps. Il ne se sent pas bien et ne peut pas sprinter à pleine vitesse" a-t-il déclaré, relaye Het Laatste Nieuws.

Aucun risque vu la fragilité musculaire de Doku ?

Il est donc plus que probable que Jérémy Doku doive lui aussi déclarer forfait : "Je pense que tout le monde pourra bénéficier de la trêve internationale. Cela nous fera du bien mentalement".

Il faut dire que Guardiola a plutôt intérêt à préserver un maximum de joueurs pendant la trêve : Manchester City reste sur quatre défaites de rang toutes compétitions confondues et sera attendu de pied ferme pour les prochaines semaines.

Voilà qui ne fait pas non plus les affaires de Domenico Tedesco : car outre les blessures, notre sélectionneur doit aussi tâcher de ne pas affaiblir les U21, qui vont disputer un barrage contre la République tchèque avec l'Euro en ligne de mire.