Quatre (!) forfaits annoncés chez les Diables : voici leurs remplaçants, avec deux nouveaux et deux revenants !

Attention, il y a du changement en sélection ! Quatre forfaits ont été officialisés par la fédération, et les quatre nouveaux venus sont annoncés.

On attendait l'officialisation de nombreux forfaits ce lundi, après que tous les Diables Rouges soient supposés avoir rejoint le groupe à Tubize. Parmi les joueurs dont on savait qu'ils ne seraient pas de la partie : Malick Fofana et Joaquin Seys, qui se sont blessés ce week-end.

Leur forfait a été confirmé ce lundi soir par l'Union Belge, ainsi que l'identité - déjà connue - de leurs remplaçants : Samuel Mbangula remplace Fofana, et Killian Sardella remplace Seys. Deux nouveaux venus, donc, qui feront peut-être leurs grands débuts chez les Diables s'ils montent au jeu contre l'Italie ou Israël.

Autre absent confirmé : Charles De Ketelaere, sorti blessé ce week-end avec l'Atalanta Bergame. Il ne sera pas de la partie, pas plus que Jérémy Doku, qu'on n'attendait déjà pas dans la sélection de Tedesco vendredi mais avait finalement été rappelé. Il n'est finalement pas fit.

Leurs remplaçants : Arthur Vermeeren, qui quitte le noyau des Espoirs, et ... Albert Sambi Lokonga, qui retrouve des couleurs au FC Séville. C'est la première fois sous Domenico Tedesco que l'ancien d'Arsenal et d'Anderlecht est appelé en équipe nationale.

Notons que parmi ces forfaits, on ne note pas trace de celui de Roméo Lavia, qui était sorti blessé ce dimanche avec Chelsea, mais est bien arrivé ce matin à Tubize. On imagine donc qu'il restera cette semaine avec le groupe.