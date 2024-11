Tedesco pris de court : un grand club européen annonce la première sélection de son joueur chez les Diables...avant la fédération

La Juventus a (par erreur ?) divulgué que Samuel Mbangula a été appelé chez les Diables Rouges. Il pourrait remplacer Jérémy Doku.

Journée agitée chez les Diables Rouges. Ou plus précisément à l'infirmerie. Joaquin Seys Charles De Ketelaere, Ameen Al-Dakhil, Romeo Lavia et Jérémy Doku sont grandement incertains vu leurs soucis musculaires du weekend.

Le forfait de Doku semble se préciser. C'est ce que laissent penser les déclarations de Pep Guardiola, mais aussi...le site internet de la Juventus.

Samuel Mbangula est un Diable Rouge

Car avant même le moindre update de la fédération belge, le club turinois a fièrement communiqué sur son ailier gauche made in Belgium.

"Samuel Mbangula a été appelé pour la première fois en équipe nationale belge. Son équipe affrontera l'Italie et Israël lors des deux derniers matchs de la phase de groupes de la Ligue des Nations de l'UEFA", peut-on lire sur site internet de la Vieille Dame.

La Juve ne précise pas qu'Mbangula remplacera Doku, mais les deux joueurs évoluent au même poste. Une magnifique récompense pour cet espoir de la Juventus, également formé à Anderlecht et au Club de Bruges, qui a démarré la saison en force en Serie A (1 but et 3 assists lors des trois premières rencontres de championnat).