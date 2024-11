De retour dans les bonnes grâces de Tedesco, il en veut plus : "Je pense surtout pouvoir apporter sur deux points"

Sebastiaan Bornauw se remet actuellement d'une pneumonie. Il espère s'installer plus durablement chez les Diables en 2025.

Pour Sebastiaan Bornauw, la Ligue des Nations arrive un peu tôt. Le défenseur n'a plus joué le 20 octobre, devant soigner une pneumonie. Il n'a donc pas été repris par Domenico Tedesco vendredi dernier. Mais l'ancien Anderlechtois peut tout de même se réjouir d'être revenu dans le groupe lors des deux derniers rassemblements, alors qu'il n'avait plus été repris depuis un an.

"La saison passée, j’ai connu quelques mois difficiles avec l’ancien coach de Wolfsburg, c’est tombé à un mauvais moment. J’ai manqué certains rassemblements mais ce qui s’est passé est passé. Je dois regarder vers l’avant" explique-t-il au journal Le Soir, conscient que sa dernière saison est sans doute la moins aboutie depuis son arrivée en Bundesliga.

Avant cette pneumonie, il n'avait en revanche pas manqué une minute : "Je sais que je dois continuer à travailler, essayer de me montrer chaque semaine pour revenir chez les Diables rouges. Je pense surtout pouvoir apporter sur deux points. En premier lieu grâce à mes facultés physiques, aussi bien dans les duels que dans le jeu de tête. Et deuxièmement, pour un joueur d’un mètre 90, je ne suis pas lent non plus".

Prêt à regagner sa place

Désormais âgé de 25 ans, Sebastiaan Bornauw faisait partie des noms que l'on citait avec le plus d'insistance pour succéder à la génération dorée en défense. Mais il a vu des garçons comme Wout Faes, Zeno Debast ou Ameen Al-Dakhil lui passer devant. Il ne compte finalement que deux titularisations chez les Diables, lors de deux lointains amicaux sous Roberto Martinez.

Mais il reste beau joueur : "Des regrets d’avoir manqué l’Euro ? Étant donné que j’évolue pour un club allemand, j’aurais évidemment bien aimé participer à ce tournoi. Après, comme je suis fan de la Belgique et plus globalement un fan de football, j’ai quand même suivi attentivement tout le tournoi. Sans le moindre remords".