Brian Riemer prévient : "Contrairement à certains de mes prédécesseurs..."

Désormais sélectionneur du Danemark, Brian Riemer va vivre son baptême du feu cette semaine. Son premier onze sera bien sûr très commenté, mais il n'en révélera rien.

Brian Riemer connaît déjà bien une bonne partie du noyau du Danemark : des joueurs comme Kasper Schmeichel et Kasper Dolberg, il les a cotoyés à Anderlecht ; Christian Eriksen, à Brentford. Il connaît aussi très bien Andreas Skov Olsen pour l'avoir affronté en Jupiler Pro League.

Cela signifie-t-il que certains auront plus de crédit que d'autres ? Une première indication : l'absence d'Anders Dreyer, qui n'a pas été repris par Riemer dont il était pourtant le chouchou au RSCA. Qu'en est-il ensuite de Schmeichel, assez critiqué en équipe nationale ?

"Contrairement à certains de mes prédécesseurs, je ne révélerai pas à l'avance notre onze de base", ironisait Brian Riemer dans des propos relayés par Tipsbladet. "Vous verrez l'équipe vendredi, je ne commenterai pas cela plus tôt, que ce soit le gardien, la défense ou l'attaque".

"Je donnerais un avantage à l'adversaire si je donnais des informations sur ma composition avant le match. Nous avons trois entraînements, et ensuite nous déciderons de qui jouera", affirme Riemer. Cependant, passé à Anderlecht ou pas, Schmeichel part avec les faveurs des pronostics.

En effet, le vétéran de 38 ans est en grande forme au Celtic Glasgow, au point où on y évoque déjà la possibilité d'une prolongation de contrat. Il est également le capitaine du Danemark et l'un des joueurs les plus expérimentés du noyau.

"C'est très simple : je choisirai le meilleur gardien de but, en fonction de ses arrêts, de sa qualité balle au pied et de son leadership", concluait Riemer. Bref : ce sera Kasper Schmeichel. Il y a peu de suspens à ce sujet !