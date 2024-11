Bonne nouvelle pour le Club de Bruges : un transfert se profile enfin...pour bien plus qu'attendu ?

Le Club de Bruges sera très content de 18 millions d'euros", a déclaré Franky Van der Elst cette semaine à propos d'un possible transfert d'Andreas Skov Olsen. Mais si des clubs de Premier League frappent à la porte, on peut toujours s'attendre à davantage. Et cela semble bien se produire...

Andreas Skov Olsen a été transféré début 2022 de Bologne pour environ 6 millions d'euros et suscite l'intérêt de plusieurs clubs. À Bruges, Skov Olsen a rapidement impressionné et est devenu un joueur déterminant avec 46 buts et 26 passes décisives en 115 matchs.

Malgré son talent, le club n'est pas opposé à son départ en raison de ses performances irrégulières. Un départ de Skov Olsen était déjà prévu l'été dernier, mais en raison de ses performances moyennes à l'Euro, aucun intérêt concret n'a émergé.

Le Feyenoord a tenté un transfert cet été, mais Bruges a décidé de ne pas le vendre car il restait trop peu de temps pour trouver un remplaçant. L'attaquant danois entame déjà sa deuxième année de contrat et malgré une baisse de forme, les recruteurs continuent de le surveiller.

Tottenham Hotspur montre le plus d'intérêt sérieux et a récemment envoyé quelques meilleurs scouts à son match de Ligue des Champions contre Aston Villa pour le voir jouer en direct.

Séville et l'AC Milan ont également suivi le match, mais les Spurs semblent être actuellement les plus concrets. Le Club de Bruges peut donc espérer un montant de transfert solide qui sera probablement bien supérieur à l'investissement initial de six millions d'euros pour Skov Olsen. Peut-être même plus de 18 millions ?