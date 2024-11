Les compliments de Thiago Motta, les regrets d'Anderlecht : Samuel Mbangula, le plus italien des Diables

Samuel Mbangula est l'invité surprise des Diables Rouges pour cette trêve internationale. Une belle récompense pour son travail à la Juventus.

Si Samuel Mbangula n'avait pas percé dans le football, il aurait voulu devenir acteur. Mais son amour pour les Marvel et son rêve de jouer Spirderman attendront : depuis quelques mois, c'est à Turin que l'ailier gauche de 20 ans est devenu un super-héros. Ce n'est pas pour rien que la Juventus n'a pas attendu la communication de l'Union Belge pour annoncer que son joueur allait participer à son premier casting chez les Diables Rouges. Avec une potentielle première apparition face à la Squadra en guise de clin d'oeil.

Car c'est bien en Italie que le garçon a compris qu'il vivrait du football et non du cinéma. A son départ d'Anderlecht en 2020, Mbangula n'est pas considéré comme l'un des plus grands espoirs de Neerpede, faisant par exemple moins de bruit que Mario Stroeykens, lui aussi de la génération 2004. Là où Super Mario s'illustre déjà avec les U21, Samuel Mbangula passe sa seule année en Mauve chez les U18.

L'étranger pour se révéler

Il avait laissé plus de souvenirs au Club de Bruges, qui est allé le chercher très jeune au FC Brussels. Mbangula a commencé à goûter au football dans les parcs et les agoras bruxelloises, mais ce sont ces passages en académie qui ont forgé le joueur qu'il est aujourd'hui. Outre Bruges et Anderlecht, il côtoie également les meilleurs de sa génération en sélection : il franchit les échelons les uns après les autres aux côtés de Pierre Dwomoh, Kazeem Olaigbe, Nathan Ngoy, Alexandro Calut, Johan Bakayoko, Anthony Descotte, Lucas Stassin, Julien Duranville ou encore Noah Sadiki.

La Juventus flaire alors le bon coup. "Est-ce qu'Anderlecht m'a fait de grosses offres salariales ? Il faudrait demander à mon agent (sourire). Non, disons que le club n'a pas fait tous les efforts pour m'empêcher de partir, et ça m'allait bien comme ça" se souvient-il.

© photonews

Depuis ses 16 ans, le Bruxellois passe donc sa vie du côté de Turin. Là aussi, il grimpe petit à petit les échelons. Il se signale notamment avec 3 buts et 2 assists en 5 matchs de Youth League lors de la saison 2022/2023, en parallèle de ses bonnes prestations avec la Primavera.

La saison dernière, c'est avec l'équipe réserve qu'il évolue. Mais il n'est que sept fois titulaire en Serie C, ralenti par une vilaine blessure musculaire qui l'éloigne des terrains pendant plus de trois mois. Le voir faire la préparation avec l'équipe première était donc une belle surprise cet été.

Et que dire lorsque Thiago Motta décide le titulariser pour le premier match de championnat contre Côme ? "Honnêtement, nous ne nous attendions pas à ce qu'il soit dans le onze de départ. Quand il me l’a dit, après en avoir été informé lors de la réunion technique, nous étions très contents. Je pense que c'est le résultat de son travail à l'entraînement et du fait qu'il respecte les directives de Thiago Motta sur le terrain" explique son agent à Calciomercato.

© photonews

Mbangula donne immédiatement raison à son entraîneur avec un but et un assist pour sceller la victoire 3-0. Il délivre ensuite deux nouvelles passes décisives lors du match suivant à l'Hellas Vérone. " Il le mérite. Il a bien travaillé à l’entraînement, il a tout fait dès le premier jour et il a très bien joué à ses débuts, donc aujourd’hui il peut aider ses coéquipiers" le complimente Thiago Motta.

Son temps de jeu est aujourd'hui moins important à la Juventus. Les transferts réalisés en fin de mercato et l'éclosion de la sensation turque Kenan Yildiz n'y sont pas étrangers. Mais Mbangula continue de s'affirmer dans le groupe et monte au jeu de temps à autre. Même si certaines rumeurs font état d'un possible départ cet hiver pour permettre au club de renflouer ses caisses, Samuel Mbangula a prolongé son contrat jusqu'en 2028 il y a peu.

Le football belge risque donc bien de continuer à entendre parler de lui dans les prochaines années. Et de découvrir ainsi une personnalité affirmée : "Tout le monde est différent à sa manière, mais j'ai ma manière d'être, tout le monde n'est pas habitué" explique-t-il sur le site de la fédération. Le verrons-nous à l'oeuvre dès ce soir face au pays qui lui a permis de lancer sa carrière professionnelle ?