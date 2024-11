La goutte d'eau pour Tedesco ? "C'est de sa responsabilité ! "

Il n'est pas la première fois que Tedesco se fait pointer du doigt. Après Belgique - Italie, le sélectionneur des Diables a de nouveau été épinglé.

Malgré une amélioration en seconde période, la performance globale des Diables Rouges a été jugée insuffisante par le plateau de VTM. "L'attitude et l'organisation sur le terrain étaient meilleures en seconde mi-temps", a commencé Jan Mulder. "C'est presque non-professionnel, car vous devez gagner et jouer à domicile devant un stade plein. C'est le message de Toby Alderweireld", a-t-il déclaré.

Alderweireld, présent dans le stade, a en effet été applaudi, mais n'était pas ravi de ce qu'il voyait pendant le match. "Avec un peu de chance, vous égalisez, mais sur l'ensemble du match, c'était insuffisant. Vous avez deux missions : être organisé et compliquer la soirée des Italiens. Vous ne pouvez pas dominer pendant 90 minutes. Si vous mettez la pression et que vous perdez 0-2, vous aurez tout de même tout donné. Il y avait plus à faire."

Marc Degryse est également parvenu à cette conclusion. "La première mi-temps est incompréhensible. Vous auriez dû commencer avec une toute autre mentalité. Vous auriez dû commencer comme vous avez commencé la seconde mi-temps. Mettre la pression, emmener le public avec vous : pourquoi cela n'arrive-t-il pas dès la première minute ?"

De plus, les Belges ont encore laissé passer quelques occasions. "Cela arrive souvent et cela dure trop longtemps. Je reste sur mon premier point : malgré les nombreux absents, il faut quand même presser. En possession de ballon, même sans De Bruyne et Doku, vous devez quand même envoyer l'équipe sur le terrain avec une bonne mentalité. C'est la responsabilité de l'entraîneur."