Le message de Wouter Vandenhaute, l'obligation de continuer à suivre Anderlecht : Brian Riemer restera lié au Sporting

Brian Riemer se réjouit d'être le nouveau sélectionneur du Danemark. Même s'il se serait vu rester plus longtemps à Anderlecht.

Anderlecht a déjà beaucoup changé depuis le départ de Brian Riemer. Jesper Fredberg, qui l'avait fait venir à Bruxelles et le défendait, a aussi plié bagage. Malgré cela, Riemer ne jette pas un regard trop rancunier sur le club.

"Oui, j'ai eu le sentiment qu'il y avait encore quelque chose à accomplir à Anderlecht, mais je ne veux pas non plus oublier ce club. Il y a encore beaucoup de personnes qui me sont chères et Anderlecht a fait partie de mon processus de croissance, dans les bons comme dans les mauvais jours. Il n'y a que des good vibes" explique-t-il au Nieuwsblad.

"J'espère vraiment qu'Anderlecht connaîtra bientôt le succès. Ce n'est pas à moi de juger leurs choix maintenant. Ce que je sais, c'est que j'ai reçu beaucoup de messages de Bruxelles pour mon nouveau poste. De Fredberg, oui. Et aussi de Wouter Vandenhaute. J'ai apprécié cela. L'entraîneur danois a été surpris par le nombre de messages reçus : "Même un professeur que j'ai eu à l'école il y a 25 ans m'a envoyé des félicitations" poursuit-il.

Bientôt de retour au Lotto Park ?

En construisant avec Fredberg un noyau à consonance danoise du côté d'Anderlecht, Brian Riemer doit suivre avec attention les matchs de son ancienne équipe. Il reste encore Anders Dreyer et Kasper Dolberg. Le nouveau sélectionneur danois était ainsi très attentif au match au sommet contre le Club de Bruges. Un topper où Anderlecht...n'a pas existé. De quoi le "rassurer" ? "Je regarde maintenant avec d'autres lunettes" relativise-t-il. "Ce n'est plus le football d'Anderlecht qui m'intéresse, mais les joueurs danois".

Ce jour-là, c'est un joueur brugeois qui lui a tapé dans l'oeil : "Je crois en Andreas Skov Olsen. Si vous regardez son gabarit, sa technique, ses actions en un contre un, il a tout ce qu'il faut. J'espère que je pourrai lui donner un coup de pouce supplémentaire, car il peut jouer un football encore plus élevé que celui du Club de Bruges".