Coup de tonnerre pour Paul Pogba à la Juventus...

L'aventure entre Paul Pogba et la Juventus est officiellement terminée. Deux ans après son retour en Italie, le joueur quitte la ville de Turin.

Ce vendredi, la Juventus a fait une grande annonce. Le club le plus titré d'Italie a officialisé la résiliation de son contrat avec Paul Pogba, actuellement toujours suspendu pour dopage.

"La Juventus Football Club et Paul Pogba annoncent qu'ils ont décidé d'un commun accord de mettre fin à leur contrat de travail à compter du 30 novembre 2024. Le club souhaite à Paul le meilleur pour son avenir professionnel", écrit le club.

Le natif de Lagny-sur-Marne était prêt à baisser ses prétentions salariales pour poursuivre son aventure avec les Bianconeri, mais aucun accord n'a finalement été trouvé. L'aventure du champion du monde 2018 à Turin est donc terminée.

"Il y a des moments où les choses ne vont pas comme on le voudrait, mais une chose est sûre : le lien que j'ai avec vous, chers fans, restera inoubliable. Vous m'avez tant donné, plus que je ne peux exprimer en mots, et je porterai toujours en moi toute l'affection que vous m'avez témoignée. Vous serez toujours dans mon cœur. Bonne chance @juventus", a exprimé le joueur sur son Instagram.

Son futur ?

Mais alors, où Paul Pogba pourrait-il désormais signer ? La Gazzetta dello Sport rapporte que le Français pourrait rebondir en MLS. De son côté, RMC Sport évoque un potentiel transfert en Angleterre ou même en Arabie saoudite. La Pioche pourra faire son retour sur les terrains à partir de mars 2025.