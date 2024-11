Brian Riemer révèle pourquoi... il n'a plus de cheveux : "Même si j'essaie encore parfois de me les arracher !"

Brian Riemer était immédiatement reconnaissable, sur le bord de nos terrains, pour son crâne luisant. Une calvitie dont il a raconté l'origine à la presse danoise.

Lors de son passage à Anderlecht, Brian Riemer aurait probablement a de nombreuses reprises eu envie de s'arracher les cheveux, s'il en avait encore eu. Il a plaisanté sur ce crâne si caractéristique après la défaite du Danemark contre l'Espagne, pour ses grands débuts.

"Oui, par moments, j'ai encore envie de m'arracher les cheveux", rigolait l'ancien entraîneur du RSC Anderlecht, qui a ensuite raconté dans des propos relayés par le Tipsbladet la raison pour laquelle il entretient une si belle calvitie.

"J'étais très content de mes cheveux, j'avais de belles boucles quand j'étais jeune. Mais en 2001, les U17 d'Albertslund sont montés en D3 pour la première fois de l'histoire du club", explique Riemer. "Et j'avais promis que si nous y arrivions, je devais me raser les cheveux".

C'est donc la première fois que Riemer s'est retrouvé la boule à zéro. "Je me suis réveillé le matin, et je me suis dit que c'était en réalité très beau (rires). Et j'avais passé tellement d'années à me coiffer comme il fallait : maintenant, au moins, c'était fini !".

Par la suite, le sélectionneur du Danemark a bien tenté de revenir à une coupe différente, mais le mal était fait. "Quelques années plus tard, j'ai de nouveau laissé pousser mes cheveux. Mais là, il m'en manquait trop (rires)", conclut Brian Riemer en éclatant de rire. Comme en Belgique, l'ancien coach du RSCA semble en tout cas séduire par sa personnalité.