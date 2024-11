Les Rouches ont brillé, fortunes diverses pour les Mauves et les Blauw & Zwart : le bilan des internationaux de Pro League est mitigé

Les internationaux de Pro League n'ont pas été très nombreux à se rendre décisifs pendant cette trêve. Ce sont majoritairement ceux... du Standard qui ont réussi à le faire, tout comme l'inévitable Kevin Denkey.

La dernière trêve internationale de l'année civile se refermera après les dernières rencontres prévues ce mardi soir. Une trêve qui n'a pas vu énormément de joueurs de Pro League se mettre en évidence, mais les rares ayant réussi à se montrer l'ont fait d'une très belle manière.

Les joueurs du Standard se sont montrés

Et, majoritairement, ce sont les joueurs... du Standard qui ont été les plus décisifs durant cette trêve internationale. Cela avait déjà commencé, jeudi dernier, avec un Aiden O'Neill élu homme du match lors du partage entre l'Australie et l'Arabie Saoudite. Un partage qui permet aux Australiens de garder la deuxième place de leur groupe, à égalité avec les Saoudiens et la Chine, alors que le Japon d'un Koki Machida titulaire est intouchable.

Ce lundi soir, c'est Isaac Price qui a embrayé, marquant un but et délivrant une passe décisive lors du partage 2-2 des Nord-Irlandais au Luxembourg. Une rencontre pour laquelle, côté luxembourgeois, plusieurs anciens de Pro League ont participé : Laurent Jans (Beveren, ex-Standard), Danel Sinani (ex-Beveren), ainsi qu'Alessio Curci, des Francs-Borains, monté au jeu. Anthony Moris était, pour sa part, blessé.

En fin de soirée, un troisième joueur du Standard s'est mis en évidence et pensait rapporter un point précieux à son équipe. Andi Zeqiri a égalisé, sur penalty, en Espagne à cinq minutes du terme, avant de voir la Suisse concéder un troisième but fatal, aussi sur penalty, en fin de temps additionnel (3-2). La Nati est reléguée en division B de la Ligue des Nations.

Fortunes diverses pour les Anderlechtois et les Brugeois, les Zèbres sont restés timides

Les Anderlechtois ont, quant à eux, connu des fortunes diverses. Kasper Dolberg a participé aux deux matchs du Danemark sans trouver le chemin des filets, Killian Sardella a connu sa première cap avec les Diables en montant au jeu pour les 30 dernières secondes, Jan-Carlo Simic est resté sur le banc avec la Serbie, tandis que Mario Stroeykens détient peut-être les clés pour permettre aux U21 de remonter la République Tchèque, ce mardi soir.

Si les Carolos Dabbagh, Andreou et Zorgane ont eu l'occasion de s'exprimer, tout comme les Unionistes Rodriguez, Khalaili et Sadiki, il faut se rendre du côté du Club de Bruges pour retrouver un joueur de Pro League buteur : Christos Tzolis, qui a marqué lors de la victoire 0-2 de la Grèce en Finlande. Andreas Skov Olsen a joué 16 minutes en deux matchs, Maxim De Cuyper est parti à la faute sur le but italien et Ardon Jashari est resté sur le banc. Raphael Onyedika a, par contre, été titularisé avec le Nigéria, tout comme Roméo Vermant avec les Diablotins, mais le jeune attaquant est suspendu pour la manche retour.

Cette trêve internationale n'a donc pas été une grande cuvée pour les joueurs de Pro League, bien que Kevin Denkey a aussi marqué avec le Togo, mais elle a tout de même permis à certains joueurs du Standard de reprendre un petit peu de confiance avant la période très difficile qui s'annonce (lire ici).