Les choses sérieuses (re)commencent pour David Hubert et Anderlecht : cette fois, un non-match comme à Bruges serait très problématique

La réception de La Gantoise ce dimanche sera l'occasion pour Anderlecht de confirmer. Les très bons résultats avant la trêve ne doivent en effet pas faire oublier la dernière fois que les Mauves ont affronté une équipe du top...

Le RSC Anderlecht est arrivé à la trêve internationale le moral gonflé à bloc. Certes, il y a eu ce petit faux-pas à Riga, dans des conditions pas évidentes, face à un adversaire organisé et euphorique - et à une erreur de N'diaye près, les Mauves en ramenaient pourtant une victoire certes imméritée mais qui aurait suffi à satisfaire tout le monde.

Mais les victoires cinglantes contre Courtrai et au Cercle de Bruges (sans oublier Tubize auparavant) ont remis du calme dans la baraque bruxelloise, et de la confiance plein le réservoir des joueurs offensifs. Kasper Dolberg et Mario Stroeykens, surtout, marchent sur l'eau.

Tout cela est bel et bon, mais nul doute qu'en interne, David Hubert, qui n'a pas été du genre à paniquer après des résultats décevants, n'est pas plus de celui à se croire arrivé après ces deux belles victoires. Loin de là, même : il y avait des moments moindres contre les Kerels et les Groen & Zwart, qui n'ont pas su en profiter, et le même relâchement au milieu et derrière sera peut-être bien fatal contre Gand.

Battre Courtrai, le Cercle, Tubize et Riga ne suffira pas

Le dernier match du RSCA face à un adversaire du top, ce à quoi Anderlecht aspire évidemment cette saison, c'était à Bruges, et c'était l'une des plus mauvaises prestations des Mauve & Blanc ces dernières années. Paradoxalement plus mauvais encore que la défaite précédente, au Beerschot : Anderlecht aurait dû en prendre 4 ou 5 au Jan Breydel, sans problème.

Une série de (belles) victoires par 4 et 5 buts d'écart face à des adversaires globalement de seconde zone (ce Cercle est méconnaissable) ne peut pas faire oublier que la réception de La Gantoise ce dimanche est un test. Une défaite, ou même un match nul sans la forme, et les questions se poseront à nouveau. Cette fois, Leander Dendoncker devrait retrouver l'entrejeu et ne plus traîner sa peine en défense : cela peut très clairement faire la différence.

Si Anderlecht parvient à dominer un adversaire candidat clair au top 6, ce sera une première sous Hubert (la deuxième fois seulement de la saison après la victoire à l'Antwerp), et une preuve que la machine se met en route. Car battre Courtrai, le Cercle, Tubize, Riga et Ferencvaros, c'est bien sûr nécessaire, mais pas suffisant pour, une fois en PO1, réellement lutter pour le titre. Ce qui reste l'ambition finale du RSCA...