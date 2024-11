Anderlecht tient sa nouvelle cible en défense, mais fait face à une sérieuse concurrence

Anderlecht cherchera à recruter un défenseur central en janvier. Les Mauves ciblent Vince Osuji.

La saison dernière, Anderlecht courrait déjà après un défenseur central supplémentaire. C'était encore la priorité du mercato estival et le demeurera cet hiver.

Jan Vertonghen est de plus en plus souvent au sujet aux blessures et arrêtera normalement en fin de saison, Zanka lèvera également les voiles et est loin de rassurer.

Osuji, un pari sur l'avenir ?

Voilà pourquoi le Sporting lorgne, selon le journal suédois Sportbladet, sur Vince Osuji, un défenseur de 18 ans. Il s'agit d'un joueur nigérian qui en est à sa première saison dans le club de Kalmar.

Le garçon en impose déjà : après quelques semaines d'acclimatation, il s'est déjà imposé comme titulaire en première division suédoise et suscite de l'intérêt.

Vince Osuji - Defending, Skills & Passing @KalmarFF



Watch Full Video On YouTube https://t.co/4AZKnjUQXP pic.twitter.com/B0SyI77QVO — CSN Football Videos (@csnfootballvids) November 14, 2024

Les Mauves ne sont donc pas les seuls à avoir coché son nom. Le Slavia Prague est également intéressé, aux côtés de sept autres clubs, parmi lesquels d'autres sources voient le Club de Bruges.