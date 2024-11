Anderlecht tire la sonnette d'alarme : il n'y a pas qu'en équipe A qu'il va falloir investir

Les RSCA Futures ont redressé la barre avec 4 matchs sans défaite d'affilée avant la trêve internationale. Mais il faudra désormais gagner des matchs, pour grimper au classement et éviter une frayeur.

Mais pour remonter au classement, il faudra aussi probablement renforcer les U23. Alors que les équipes de jeunes peuvent aligner des joueurs jusqu'à 23 ans, seuls trois Futures ont la vingtaine (Timon Vanhoutte, Amando Lapage et Robbie Ure) dans l'équipe. Les autres sont encore tous des adolescents, même si tous ont bien sûr un contrat professionnel.

Des investissements sont cependant nécessaires pour rester compétitifs au niveau de Genk et surtout du Club de Bruges, qui prend le large en matière de formation de jeunes talents pouvant être promu en équipe A. Il a été annoncé par le RSCA qu'un budget séparé sera prévu pour les Futures la saison prochaine, indépendamment de l'équipe première.

Fredberg également pointé du doigt

Car jusqu'à présent, ils dépendaient de la vente de joueurs de l'équipe première, ce qui a eu un impact sur le mercato. Il aurait fallu recruter davantage, mais les fonds manquaient - notamment parce que Fredberg a trop peu vendu. Le début de saison a alors été désastreux avec un point en 7 matchs.

Cela s'est amélioré lors des quatre derniers matchs et l'espoir renaît à Neerpede. On regrette cependant en coulisses que Fredberg, en plus de mal vendre, n'ait même pas pris en compte les U23 dans son recrutement.

Il avait nommé Mikkel Hemmersam pour s'en charger, mais son compatriote est parti très vite, sans avoir eu le moindre impact. Résultat : on tire la sonnette d'alarme à Anderlecht - même si la situation de Deinze, presque condamné, peut permettre de souffler en bas de classement.

Un défi de plus pour Renard ?

Cet hiver, cependant, Olivier Renard devra peut-être gérer... deux équipes au lieu d'une, car il faudra renforcer les Futures, qui sont l'une des vitrines de Neerpede. Amando Lapage et Tristan Degreef, devenus membres à part presque entière de l'équipe A, devraient idéalement être remplacés. Ce ne sera pas facile, car trouver des jeunes acceptant de rejoindre une équipe U23, qui plus est mal embarquée, est un défi...