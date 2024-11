Reverra-t-on enfin Leander Dendoncker à son meilleur poste ? La réponse de David Hubert !

Bonne nouvelle pour Anderlecht : Leander Dendoncker est à nouveau totalement en forme après des semaines de blessure. Le milieu de terrain, qui souffrait de problèmes persistants à la cheville, s'est entraîné la semaine dernière avec le groupe sans aucune restriction.

"Dendoncker et Ludwig Augustinsson s'entraînent pleinement et sans problème depuis une semaine", a confirmé David Hubert en conférence de presse. La question que tout le monde se pose désormais : reverrons-nous Dendoncker en tant que milieu de terrain ?

"Nous avons un plan avec Leander. Il peut jouer à différentes positions, même si sa meilleure position est en tant que numéro six. Avec neuf matches en cinq semaines, il y a assez de temps pour l'utiliser à plusieurs postes", a déclaré l'entraîneur des mauves.

Dendoncker comme sauveur de Verschaeren ?

Hubert peut se réjouir des performances contre Courtrai et le Cercle de Bruges, où son milieu de terrain s'en est bien sorti. Il peut donc également continuer à utiliser Dendoncker en tant que défenseur. Même si ce n'est pas pour cela qu'il est venu à Anderlecht. Avec Dendoncker, il peut tout de même laisser Verschaeren titulaire, car celui-ci a besoin de jouer plusieurs matchs d'affilée.

Hubert a souligné que la période de blessure de Dendoncker a été très frustrante. "Il a beaucoup galéré ces dernières semaines. On sent qu'il a faim de prouver à nouveau. Mais le plus important est qu'il soit maintenant complètement débarrassé de cette blessure et puisse donner le meilleur de lui-même. Un Leander en pleine forme est toujours le bienvenu."

Rits et Dendoncker contre Porto ?

L'entraîneur d'Anderlecht a également encouragé Dendoncker à modérer son enthousiasme. "Leander est très motivé, mais nous avons consciemment pris le temps de le laisser récupérer complètement. Prendre quelques semaines de repos supplémentaires était le bon choix. Maintenant, c'est à lui de transformer cette envie en performances sur le terrain."

Contre Porto, Hubert pourrait jouer de manière plus conservatrice et aligner Rits et Dendoncker ensemble sur le terrain. Contre Gand, il pourrait toutefois avoir besoin de plus de créativité. Verschaeren et Leoni se disputent la place à côté de Dendoncker.