A défaut des Hazard ou des Lukaku : deux frères opposés pour la première fois de leur carrière en Pro League

L'Union n'a pas pu ramener mieux que ce score de 1-1 du côté de Louvain. Un partage de frères, au sens propre du terme.

Fedde Leysen ne s'attendait pas à intégrer le onze de base de l'Union Saint-Gilloise hier. Mais la blessure de dernière minute de Koki Machida lui a valu sa neuvième titularisation de la saison en championnat.

Et ce dans un match particulier puisque son frère Tobe gardait les buts louvanistes dans le camp d'en face. Une grande première pour les deux joueurs, qui n'avaient pas joué en même temps lors des deux matchs entre Louvain et l'Union la saison passée.

"Au bout du compte, on n’a guère été confrontés directement. Il n’y a pas de vainqueurs mais deux déçus" explique Fedde à SudInfo, frustré par le partage concédé.

Pas des circonstances faciles

"On a aussi un petit frère qui me dit toujours que je suis le meilleur des deux et qui dit exactement l’inverse à Tobe" rigolait tout de même l'ancien défenseur du PSV.

Avant de revenir sur la rencontre en tant que telle : "Je suis déçu parce que malgré ce vent violent qui changeait les trajectoires des ballons, on a été plus entreprenants avant le repos. Les circonstances du match ont fait que le vent a tourné, en quelque sorte. Mais au-delà du penalty et de l’exclusion de Vanhoutte, on n’a pas été assez rigoureux après le repos".